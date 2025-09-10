尼泊爾網禁掀反貪風暴 Z 世代穿校服示威 「NepoKids」諷不平等 解構動盪起因︱Yahoo

iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
【Yahoo新聞報道】尼泊爾近期爆發多年來最嚴重的社會動盪，總理奧利（KP Sharma Oli）在壓力下辭職，原因與反貪腐示威者與警方的激烈衝突有關，至少 22 人死亡。抗議表面上是由社交媒體禁令引發，但背後反映的是更深層的不滿。
為何會爆發示威？
尼泊爾政府一直銳意整頓社交媒體平台，聲稱要打擊假新聞、仇恨言論及詐騙訊息。政府上周宣布封鎖 26 個社交媒體平台，包括 WhatsApp、Instagram 和 Facebook，理由是相關平台未能按時在通訊與資訊科技部登記。這一舉措被批評為打壓言論自由，禁令雖在周一晚撤回，但怒火早已蔓延。
社交媒體在尼泊爾有多重要？
尼泊爾是南亞人均使用社交媒體比例最高的國家之一。對年輕人來說，社交媒體不只是交流平台，也是課堂、資訊來源和動員工具。因此封鎖措施被視為觸碰到底線，直接點燃了青年對政府長期積怨的憤怒。
衝突規模有多大？
周一，大批青年示威者湧上加德滿都街頭，高舉「Gen Z」標語，部分人更翻越國會大樓圍牆。警方動用催淚氣體、水炮、橡膠子彈，甚至實彈驅散人群，造成至少 19 人死亡、近 200 人受傷。翌日，國會大樓、國大黨總部及前總理德烏帕（Sher Bahadur Deuba）寓所遭縱火，多名政要住所亦被攻擊，新增至少 3 人喪生。
誰在領導這場運動？
這場抗議並沒有明確的領導者，而是由一代人自發組成。大學生、中學生，甚至小學生都在號召下上街。網上影片顯示，不少年輕人身穿校服、手拿課本參與遊行。雖然缺乏統一領袖，但多個青年團體透過社交媒體發出指示與行動呼籲。唯一公開支持示威的政治人物是加德滿都市長沙阿（Balen Shah），他不時透過社交平台呼籲保持克制。
抗議者的訴求是甚麼？
最初的兩個主要訴求是解除社交媒體禁令，以及結束政治腐敗。如今禁令已撤銷，反腐的呼聲更為突出。許多大學生表示，政客多年來承諾改革卻從未兌現，貪腐成為制度性問題。有人指出，禁令甚至打亂了網上課堂和學習資源，影響日常生活。
為何會出現「NepoKids」口號？
這是運動的重要象徵。近期網上瘋傳多段影片，顯示政客家族享受豪華生活，包括名牌衣物、出國旅行和豪華汽車。與此同時，年輕人卻面臨失業與被迫外出謀生的壓力。「#NepoBaby」和「#NepoKids」因此成為抗議口號，象徵對權力世襲與社會不平等的強烈反彈。
政局現在如何？
隨着奧利辭職，國內政局陷入真空。總統鮑德爾（Ram Chandra Poudel）、軍方總司令西格戴爾（Ashok Raj Sigdel）譴責示威者縱火與搶掠，並表示軍隊隨時準備控制局勢，同時也邀請群眾展開對話。不過，目前仍未有任何領導人或團體代表抗議者一方參與磋商，未來走向仍然不明朗。
目前加德滿都已實施宵禁，但大批青年仍無懼上街。抗議者要求制度性改革與問責，如果當局未能提出具體方案，動盪或會進一步升級。
