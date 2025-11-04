尼泊爾雪崩 至少7登山者死亡

獲救的登山者被送院治療。(美聯社)

尼泊爾的山區在周一（3日）發生雪崩意外，導致至少7名攀山者，包括5名外國遊客及2名尼泊爾的導遊死亡，另外8人被送院治療。

事發在多拉卡地區的雅龍日山，在當地時間的星期一上午9時，在當地一個營地附近發生雪崩。救援人員截至今日（4日）上午為已尋回3具屍體，另外4人相信被埋在雪堆中，另外8人獲救並送到加德滿都接受治療。據有關的旅行代理表示，失蹤者的遺體估計埋在10至15呎深的雪地內。而死亡的7人，分別2人為意大利籍，其餘加拿大、法國及德國遊客各1，另外還有2名尼泊爾籍的導遊。

有獲救的傷者向當地媒體表示，他們在當地多次呼聲救援但沒有回應，並稱「如果救援及時趕到，可能救到更多的生命。」當地警察就表示，因為惡劣天氣以及後勤的問題，令到直升機只停在距離營地5小時步程的地區降落，而救援人員也難以步行抵達現場。《加德滿都郵報》指，有關的攀山小組原本準備攀上海拔6,332米的多瑪康峰，而他們原計劃以海拔5,630公尺的雅隆日峰，作為適應性訓練的一部份。

