尼泊爾青年上街抗議社群媒體禁令 警方驅離釀16死
（法新社加德滿都8日電） 尼泊爾警方今天動用橡膠子彈、催淚瓦斯與高壓水炮驅散加德滿都示威群眾，造成至少16名抗議者死亡。抗議者要求政府解除社群媒體禁令並解決貪腐問題。
包括 Facebook、YouTube 和 X 在內的多個社群媒體自5日起在尼泊爾無法使用。政府封鎖了26個未註冊的平台，讓使用者感到憤怒與困惑。
成千上萬的民眾走上加德滿都街頭，當示威者衝破鐵絲網闖入國會附近的管制區時，警方則以橡膠子彈、催淚瓦斯、高壓水炮及警棍攻勢進行驅散。
尼泊爾媒體報導稱，警方以實彈向抗議者射擊，不過法新社無法立即證實這項說法。
加德滿都谷地（Kathmandu Valley）警方發言人卡納爾（Shekhar Khanal）告訴法新社，「不幸的是，已有16 人死亡」，「大約有100人正在接受治療，其中包括警員」。
