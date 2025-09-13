尼泊爾首位女性總理上任 總統解散國會明年3月大選

（法新社加德滿都13日電） 在致命的反貪腐抗議後，隨著宵禁放寬、臨時總理宣誓就職，尼泊爾首都今天逐漸恢復秩序，民眾生活重回常軌。同時尼泊爾總統宣布解散國會，並訂於明年3月舉行大選。

在暴力示威推翻政府、國會大樓付之一炬後，軍方一度出動大批士兵進駐街頭，如今已逐步撤離。

這場自尼泊爾結束10年內戰、2008年廢除君主制以來最嚴重的動亂，至少造成51人喪生。總理奧利（KP Sharma Oli）宣布請辭後，至今行蹤成謎。

廣告 廣告

73歲的前首席大法官卡齊（Sushila Karki，又譯卡爾基）昨天晚間宣誓成為臨時總理，肩負起恢復秩序與回應民眾無貪腐未來的責任。

總統鮑德爾（Ramchandra Paudel）昨天晚間宣布解散國會，訂於2026年3月5日舉行大選。

總統府昨天發表聲明表示，總統已經「解散眾議院……並將2026年3月5日（週四）訂為選舉日期」。

加德滿都今天上午街頭氣氛趨於平和，市場開張、交通恢復，家庭也開始前往寺廟參拜。

對許多尼泊爾人來說，卡齊的任命既具象徵意義，也承載變革希望。

51歲的社工巴塔萊（Suraj Bhattarai）說：「尼泊爾首位女性總理上任。我們相信，前首席大法官出身的總理會回應尼泊爾對抗貪腐的努力。」

以獨立著稱的卡齊是在陸軍司令席格代爾（Ashok Raj Sigdel）及總統鮑德爾（Ram Chandra Paudel）與這場「Z世代示威」的代表經過密集協商後出任。

數以千計的青年運動人士透過Discord應用程式討論接下來的行動，並推舉卡齊為領袖人選。

23歲的馬加爾（Durga Magar）說：「臨時政府的決定對目前來說是好的。對人民，尤其是年輕人來說，當前的最大問題是貪腐。」

尼泊爾當局關閉社群媒體，引發「Z世代示威」，數以千計的年輕人發動激烈抗爭，走上街頭表達對政府貪腐的不滿，也反映出尼泊爾長期存在的經濟困境。

根據世界銀行數據，尼泊爾15至24歲青年失業高達1/5，而人均國內生產毛額（GDP）僅1447美元。