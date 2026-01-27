尿液汽水｜退休漢認罪下月判刑 親友求情稱常以幽默方式帶來歡樂

退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架，承認兩項罪下月判刑。(資料圖片)

一名退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架後被捕，他今日(27日)在九龍城法院承認兩項罪名。裁判官莫子聰指，本案非常特別，被告過往紀錄良好，但本案性質嚴重，會考慮一系列判刑可能性，把案押後至下月10日判刑，為被告索取心理專家、精神科、感化及社會服務令等報告，期間續還押候判。

被告羅劍毅(63歲)，承認一項意圖損害等而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，指他於去年7月18日，在旺角彌敦道771-775柏宜中心2號地舖惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品(即尿液)，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒。他另認一項「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」罪，指他由2024年7月21日至去年8月6日期間(首尾兩日包括在內)，於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。

多間分店「 Coca Cola plus 」有異常

案情指，太古可樂廠的職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後聞到尿味。去年7月，一名男童購買可口可樂飲用時發現有尿味，遂向衛生署舉報。其後多間惠康及百佳的分店發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如瓶內液體呈黃色及容量較平常多等。翻查閉路電視片段後，揭發被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開。他同年8月9日在住所被捕，在警誡下承認將受污染的汽水放在惠康及百佳的貨架上。化驗報告顯示，涉案汽水內含有尿液。

曾獲頒傑出員工獎

辯方求情指，被告退休前是地產代理，曾獲頒傑出員工獎項，反映他未犯案前品格正面良好。當時因與惠康職員有口角故想做惡作劇為對方帶來麻煩，事後已深感後悔，本案僅為單一事件。被告所撰寫的求情信，提及他經歷喪親及離婚後，感到抑鬱，故以不正當方式發洩情緒，案發後曾想過自殺，已感到後悔莫及。其親友在求情信指，被告為人不計較及樂於助人，常以幽默方式為身邊人帶來歡樂。

辯方續求情指，被告在過去63年來奉公守法，已知道自己的行為非常惡劣，事後亦向警方坦白，望法庭可先為被告索取一系列報告，或以判處醫院令等方式為其解決情緒問題，重投社會。

案件編號：KCCC2086/2025

