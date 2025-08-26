居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚｜Yahoo

熱愛地理的Marco製作《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程。（點擊圖片放大）

【Yahoo新聞報道】香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。

三歲獲母贈地球儀 啟發地理興趣

Marco自小對地理情有獨鍾，他向《Yahoo新聞》表示，三歲時獲母親送他一個地球儀，啟發了他對地理的興趣。他在中學及大學均修讀地理科，大學時期更多次參加野外考察，包括乘船到地質公園及大嶼山等地。他現時在英國從事環保及城市規劃相關工作，偶爾製作地圖。由於生活較悠閒，他於是在空餘時間完成製作《香港搭船指南》（下稱《指南》）。

Marco大學時主修地理科，多次到野外考察，包括乘船到地質公園及大嶼山等地。（受訪者提供）

Marco自小對地理情有獨鍾，愛坐船看香港風景。圖為他坐船時所攝。（受訪者提供）

運輸署缺乏離島路線圖 花逾50小時研究資料

《指南》誕生亦源於Marco的過去親身經歷。他在香港居住時，經常乘船到離島遊玩，但發現運輸署網頁只有文字描述，缺乏直觀路線圖，「唔知啲路線係點，淨係睇一大堆字、一大堆時間表，好唔清楚」。他製作地圖原意為方便自己，後來發現頗為實用，決定在網上公開與港人分享。

《指南》涵蓋所有渡輪、街渡航線，提供每星期航行日子、需向船家查詢班次的航線資訊等，西貢區部分航線途經多個島嶼，亦清楚列明私人營運航線包括：澄碧邨－長洲、西貢－滘西洲，及三家村－中環的航線。Marco透露，先整合航線資料並花了超過 50 小時研究、設計《指南》，冀注重美感，務求將複雜的航線能清晰呈現。

《香港搭船指南》涵蓋所有渡輪、街渡航線，提供每星期航行日子等資訊。（點擊圖片放大）

帖文獲4000鑽好 不定期更新

Marco在社交平台推出《指南》後反應熱烈，帖文至今錄得逾 4,000 個讚好。他坦言沒料到那麼多人關注，「本身諗到會有啲人鍾意地圖啊，或者鍾意去郊外嘅人留意」，而且收到不少感謝及讚賞訊息。他計劃不定期更新航線資訊，並考慮製作西貢區專屬明信片，方便大家攜帶或購買。

Marco喜歡搭船，特別鍾情大水坑－吉澳／鴨洲航線，出發後途經的鬼手岩是香港最古老岩石；印洲塘則是天然的避風塘，十分寧靜，景色優美。他形容鴨洲形似鴨頭，可穿過有「鴨眼」之稱的海蝕拱，漁村亦擁有獨特文化及生態，「去一次trip都可以睇到好多唔同嘅嘢」。他強調香港每條航線都十分獨特，例如穿梭維多利亞港的天星小輪，航程只需約 15 分鐘，十分方便。對比倫敦泰晤士河觀光船單程票價約 8 英鎊（折合約 84 港元），香港天星小輪只需約 6 元，價錢相宜。

Marco特別喜歡大水坑－吉澳／鴨洲航線，「去一次trip都可以睇到好多唔同嘅嘢」。（受訪者提供）

海上飽覽城市及山景

Marco認為，香港作為三面環海城市，水上交通應多加發展。雖然鐵路交通便捷，但搭船則有令人放鬆感覺，「可以喺海度睇返香港呢個城市。喺城市入面，雖然搭雙層巴士、電車咁都幾靚嘅，但係喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市景象，又有山、島嘅景象」。香港昔日成為殖民地，與航運貿易密切有關，搭船亦可感受歷史。他補充，香港地質公園更是世界級，希望透過《指南》讓市民發掘新路線，搭船欣賞美景。

Marco喜歡搭船，令人放鬆，「可以喺海度睇返香港呢個城市」。（受訪者提供）