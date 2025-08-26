天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊 ：喺海睇返香港好靚｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港三面環海，短短半小時船程，就可由人多車多的市區直達離島，感受截然不同的慢活節奏。熱愛地理的Marco最近在社交平台分享其心血結晶——《香港搭船指南》，將全港渡輪、街渡航線整合成一幅清晰地圖，方便喜歡搭船的市民規劃行程，獲不少網民支持。他接受《Yahoo新聞》訪問時表示，希望藉此鼓勵大家多搭船出遊，「喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市嘅景象，又有山、島嘅景象」，同時發掘離島的獨特魅力、探索其生態與歷史。
三歲獲母贈地球儀 啟發地理興趣
Marco自小對地理情有獨鍾，他向《Yahoo新聞》表示，三歲時獲母親送他一個地球儀，啟發了他對地理的興趣。他在中學及大學均修讀地理科，大學時期更多次參加野外考察，包括乘船到地質公園及大嶼山等地。他現時在英國從事環保及城市規劃相關工作，偶爾製作地圖。由於生活較悠閒，他於是在空餘時間完成製作《香港搭船指南》（下稱《指南》）。
運輸署缺乏離島路線圖 花逾50小時研究資料
《指南》誕生亦源於Marco的過去親身經歷。他在香港居住時，經常乘船到離島遊玩，但發現運輸署網頁只有文字描述，缺乏直觀路線圖，「唔知啲路線係點，淨係睇一大堆字、一大堆時間表，好唔清楚」。他製作地圖原意為方便自己，後來發現頗為實用，決定在網上公開與港人分享。
《指南》涵蓋所有渡輪、街渡航線，提供每星期航行日子、需向船家查詢班次的航線資訊等，西貢區部分航線途經多個島嶼，亦清楚列明私人營運航線包括：澄碧邨－長洲、西貢－滘西洲，及三家村－中環的航線。Marco透露，先整合航線資料並花了超過 50 小時研究、設計《指南》，冀注重美感，務求將複雜的航線能清晰呈現。
帖文獲4000鑽好 不定期更新
Marco在社交平台推出《指南》後反應熱烈，帖文至今錄得逾 4,000 個讚好。他坦言沒料到那麼多人關注，「本身諗到會有啲人鍾意地圖啊，或者鍾意去郊外嘅人留意」，而且收到不少感謝及讚賞訊息。他計劃不定期更新航線資訊，並考慮製作西貢區專屬明信片，方便大家攜帶或購買。
Marco喜歡搭船，特別鍾情大水坑－吉澳／鴨洲航線，出發後途經的鬼手岩是香港最古老岩石；印洲塘則是天然的避風塘，十分寧靜，景色優美。他形容鴨洲形似鴨頭，可穿過有「鴨眼」之稱的海蝕拱，漁村亦擁有獨特文化及生態，「去一次trip都可以睇到好多唔同嘅嘢」。他強調香港每條航線都十分獨特，例如穿梭維多利亞港的天星小輪，航程只需約 15 分鐘，十分方便。對比倫敦泰晤士河觀光船單程票價約 8 英鎊（折合約 84 港元），香港天星小輪只需約 6 元，價錢相宜。
海上飽覽城市及山景
Marco認為，香港作為三面環海城市，水上交通應多加發展。雖然鐵路交通便捷，但搭船則有令人放鬆感覺，「可以喺海度睇返香港呢個城市。喺城市入面，雖然搭雙層巴士、電車咁都幾靚嘅，但係喺個海去睇返（香港）都好靚，既有城市景象，又有山、島嘅景象」。香港昔日成為殖民地，與航運貿易密切有關，搭船亦可感受歷史。他補充，香港地質公園更是世界級，希望透過《指南》讓市民發掘新路線，搭船欣賞美景。
其他人也在看
渣馬2026｜9月8日報名 路線依舊未移師啟德 擬設儀器檢查防「代跑」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松2026將於明年1月18日舉行，公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，名額維持7.4萬個。今年賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目。渣馬今年新增新賽事「躍動少年跑」，讓10至15歲青少年體驗城跑滋味，賽事將於1月17日舉行。Yahoo新聞 ・ 1 天前
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
打風評估｜天文台：明早將考慮發一號波 周四強雷雨區影響有狂風驟雨 早上及日間雨勢有時頗大｜Yahoo
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
沙塵暴捲美國阿利桑那州 「塵土牆」撲鳳凰城 機場暫停升降 6 萬戶停電｜多圖｜Yahoo
美國亞利桑那州日前受到沙塵暴吹襲，引致數萬戶停電，首府鳳凰城機場亦受影響，大批航班延誤。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
港人法國登山意外墮坡危殆 專機返港需210萬 入境處接求助 妻：暫無需新捐款 ｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。其妻子在網上發帖稱，醫療援助機構International SOS的醫療專機報價高達27萬美金，他們一家人的流動資金難以應付，曾一度呼籲有心人伸出援手，協助他們將丈夫帶回香港。不過她今天（26日）傍晚出帖，稱已與一間緊急醫療服務公司籌劃相關安排，暫時無需要新捐款。Yahoo 健康 ・ 1 天前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 1 天前
懲教人員壁屋監獄外遇襲案 一男子潛逃10個月後落網
【Now新聞台】一名懲教人員去年遭人用硬物襲擊，警方在內地公安協助下拘捕一名潛逃10個月的本地男子，本案累計14人被捕。該名25歲本地男子被帶到壁屋監獄外候車處重組案情，警方以人偶假扮當天受襲的懲教人員，相信疑犯有份施襲。案發去年11月1日，一名休班懲教人員在壁屋監獄外被人用硬物襲擊，身體多處受傷，手腕骨折，13人去年先後被捕，其中8人已被落案起訴，警方相信仍有兩人在逃。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全球最大型室內滑雪場「深圳前海華發冰雪世界」料10月試業！設JW萬豪酒店、33米室內潛水場、極光主題商店街
一眾熱愛滑雪人士注意，位於深圳前海的華發冰雪世界預計將於今年10月試業，總建築面積達33.93萬平方米，內有全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」、大灣區首個室內潛水設施、五星級酒店JW萬豪酒店等，打造一個全年無休的滑雪娛樂綜合體，以後北上深圳又多一個滑雪好去處。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
黃澤林晉身美網男單次圈感謝球迷支持 冀證明自己實力
【Now新聞台】打入美國網球公開賽男單第二圈的黃澤林，感謝香港人的支持。 香港網球代表黃澤林：「我太開心了，都不知怎樣去形容，因為其實對我來說，以及對大家於香港一直看我比賽、支持我的各位，都很感謝你們，因為其實對我來說真的差很遠，有你們的支持，多謝大家。我現在所做的香港都未試過做到，所以對我來說很重要，希望這場比賽可以讓之前未認識我的球迷，或剛剛認識我的球迷都可以繼續支持我，因為在香港做一個網球運動員並不簡單，尤其是出來這裡，他們都覺得我們不行，但我要向大家證明我是可以的。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊
【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。 案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
滙豐再推定按 首5年鎖息2.73厘 借500萬期內每月供少近一成 分析稱划算
滙豐宣布推出全新定息按揭計劃，用戶可以鎖定首3年或首5年按息，年利率低至2.73厘，較現時市面的H按計劃實際按息3.5厘，月供可減少近一成。定息期結束後，按息將會自動轉為最優惠利率（P）減1.75厘，以現時滙豐P為5.25厘計，即為3.5厘。申請期至12月底止，並須於明年4月底前完成貸款提取。信報財經新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜巴士扶手借力起身惹投訴 樓主：一程巴士被人拉郁十幾次
香港作為「投訴之都」，社會上幾乎每日都會傳出不滿聲音。昨日(26日)社交平台就有網民發帖投訴，要求搭巴士坐上層的人，不要再用手撳前面張凳起身，落車時亦不要用扶手柄借力，令前方座椅被向後拉，皆因樓主「坐一程巴士張凳被人拉郁十幾次」。 網民直斥樓主自我中心 帖文一出就引起熱烈討論，大部分網民直斥樓主過於自我中心am730 ・ 1 天前
潘冬平與家人去年被鄰居入稟就鋼琴聲滋擾索償 閉門處理和解 暫預明年再訊
肝癌權威醫生潘冬平及家人近期捲入「藥倍安心」原創風波。潘與妻子、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝及兩名女兒，於 2024 年 3 月被鄰居入稟，就鋼琴造成的噪音滋擾索償，鄰居並要求法庭發出禁制令。法庭線 ・ 1 小時前
網上熱話｜微信婦「1人掃碼7人出閘」惹逃票誤會 港鐵揭真相：合乎規定
港鐵出現「集體逃票」疑雲？有網民星期日（8月24日）在社交平台Threads發布相片，指沙田站客務中心旁邊一個較闊的閘機，一名中年婦人用一個微信（WeChat）乘車碼讓多人出閘，指控「拍咗六七個人出閘，喺正客務中心前面」。惟網民澄清相關做法屬WeChat Pay HK「同行碼」功能，只是一場誤會，港鐵官方亦確認有關人士am730 ・ 8 小時前
違例吸煙｜8.31 增 10 運輸設施禁煙包括遊客區 控煙酒辦：便服執法令票控倍增｜Yahoo
8 月 31 日起，本港將會新增 10 個公共運輸設施為指定禁煙區，衞生署控煙酒辦並趁機在周一（25 日）起在全港公共運輸設施法定禁煙區加強執法行動，以打擊違例吸煙行為。衞生署控煙酒辦公室主任林民聰在電台節目表示，過去兩日已進行過百次巡查，共發出 18 張定額罰款通知書。林民聰又透露，自從控煙酒辦在前年引入「便服執法」後，票控數字有 1 倍增長，反映「便服執法」成功提高執法效率。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
美中貿易談判下的大轉彎？特朗普突然宣布放行60萬中國學生赴美
美國總統特朗普表示，在中美貿易談判持續進行之際，將允許 60 萬名中國學生赴美留學。鉅亨網 ・ 1 天前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前