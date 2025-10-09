港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本
屈臣氏引領醫美護膚新潮流 策略性擴展其獨家品牌JCprogram至多個亞洲市場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月9日 - 作為屈臣氏集團旗下的健康與美容旗艦品牌，屈臣氏引領醫護膚美潮流，策略性地把其獨家日本醫美護膚品牌JCprogram擴展至多個亞洲市場。
JCprogram自2021年在中國屈臣氏推出後，迅速成為當地屈臣氏最受歡迎的醫美護膚品牌，2024年更進軍台灣市場。今年5月登陸香港屈臣氏，短短數月即成為屈臣氏的領先獨家醫美護膚品牌，反映出顧客對高效醫美護膚產品的強烈需求。憑藉卓越的表現，屈臣氏進一步把JCprogram拓展至泰國及馬來西亞，鎖定具潛力的高增長市場。
馬來西亞屈臣氏舉辧了JCprogram獨家發布會，特別邀請品牌創辦人、日本權威微整形大師古山登隆博士(Dr. Nobutaka Furuyama)見證與屈臣氏的獨家合作成果，成功把品牌引入多個亞洲市場。活動為美容編輯進行臉部護理體驗，以及舉行明星名人專場，呈現品牌的創新醫美護膚技術。屈臣氏會員亦可享有專屬優惠，體驗高效美肌產品，為愛美人士帶來醫美級護膚體驗。
屈臣氏集團亞洲健康與美容首席營運總監羅寶霞表示：「JCprogram迅速擴展，並領導醫美護膚品類別，印證市場對科學驗證的醫美護膚方案的強烈需求。屈臣氏正好把握該重大增長機遇，不斷突破及創新，滿足顧客對醫美級效果日益提升的需求。」
醫美護膚新浪潮：三大趨勢重塑美容市場
全球美容市場正迎來前所未有的轉變，研究報告顯示，預計全球醫美護膚市場迅速增長，從2025年的196億美元增長至2033年的350億美元，年均複合年增長率達7.5%。[1]
醫美護膚市場正經歷大規模的轉變，顧客需求由傳統侵入性療程，逐步轉向先進、非侵入性及科學導向的美容方案。該轉變由三大關鍵趨勢推動：
長效護膚：透過DNA修復與分子層級的防護，提升細胞層健康；
非侵入式療程：顧客更青睞自然、無創美肌方式；
科學透明度：顧客傾向選擇具臨床驗證的活性成分，並具備專業級功效的產品。
JCprogram革新技術 回應亞洲市場需求
有見及此，屈臣氏與日本自由之丘美容整形醫院（JIYUGAOKA CLINIC）獨家合作，推出革命性的日本臨床級護膚品牌JCprogram，以「1:1無縫醫美複製」技術，全面回應當前三大醫美護膚趨勢。JCprogram由有「亞洲整形外科權威」之稱的古山登隆博士創立，融合30年臨床醫學美容經驗與尖端護膚科技，打造三大專業療程系列：
煥能塑顏系列(Sculpt & Glow)：媲美電波拉皮的效果，兩週內皺紋減少32.24%、肌膚緊緻度提升20.9%；
彈潤水光系列(Aqua Booster)：1:1複刻水光針功效，七天提升保濕度30.24%、提升光澤度27.69%；
肌膚修復系列(Derma Repairing)：提供醫療級修護方案，兩週內降低表皮水分流失率達9.2%。
JCprogram致力於讓亞洲地區的顧客能更容易地享受高效能的醫美護膚療程，透過方便、安全且具成本效益的家用護膚方案，提供雙重體驗效果，讓顧客無需承擔侵入式療程的風險與高昂成本。
展望未來，屈臣氏將持續於其逾8,000間門市網絡中拓展醫美護膚版圖，滿足顧客瞬息萬變的美容需求，鞏固市場領導地位，並透過創新美容方案重新定義業界標準，幫助顧客Look Good, Do Good, Feel Great。
[1] 2025年醫學美容服務市場報告（全球版）- Cognitive Market Research出版
