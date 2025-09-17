屈臣氏於亞洲推出獨家IP「The Watsons Family」 與顧客互動及提高品牌忠誠度

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月17日 - 作為屈臣氏集團的旗艦保健美容品牌，屈臣氏宣布於亞洲推出獨家IP「The Watsons Family」， 以嶄新及活力充沛的角色，為顧客帶來全新O+O互動體驗。屈臣氏精心設計16位人氣角色，分別代表不同MBTI性格，透過與顧客互動，建立情感連繫，同時讓顧客的日常保健美容變得有趣。





Product Product Shot



屈臣氏國際品牌營銷顧客總監Jared DeGuzman表示：「The Watsons Family標誌著屈臣氏由傳統零售邁向體驗式零售的重要里程。我們不僅推出IP產品，更善用角色的魅力，與亞洲顧客建立情感連繫，打造嶄新互動體驗，讓保健美容購物更愉快且富趣味。」



把握IP市場帶來的新機遇



角色IP正迅速重塑全球市場趨勢，成為推動品牌知名度、加強顧客忠誠度及增加市場佔有率的關鍵。2024年，亞洲IP產品總值按年大增448.94%，銷售及訂單量較前年躍升逾200%[1]，可見創意且富情感連結的品牌體驗日益受歡迎。



為了掌握市場新機遇及滿足亞洲顧客的需求，屈臣氏以香港市場為策略性起點，率先推出「The Watsons Family」，及後將陸續於亞洲市場推出，包括中國內地、馬來西亞、台灣及泰國。各市場將結合多項嶄新的推廣活動，與顧客攜手探索角色IP的無限可能。



其中三位主要角色將於香港首度登場，包括代表營養補充品的健康守護者 Sunny、代表運動的健身教練 Kilo，以及代表美容的面膜達人 Flora。由 9 月 17 日起，「The Watsons Family」將於推廣健康的活動中跟顧客見面。屆時，全線門市將以繽紛活潑的設計煥新登場，營造嶄新購物體驗；同時，社交平台亦會推出一系列活動，與顧客互動，三位角色更會於店舖現身，讓顧客親身感受角色的獨特魅力。



另外，屈臣氏將於香港、馬來西亞、台灣及泰國市場推出「The Watsons Family」主題產品，涵蓋護膚、個人護理及生活用品，並以趣味十足的設計重新演繹，將日常護理體驗昇華。



屈臣氏一直堅守讓顧客「LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT」的品牌承諾，並不斷創新。「The Watsons Family」IP不但展現品牌於保健美容領域的領導地位，更進一步加強與顧客的互動及情感連繫，讓顧客於購物及日常個人護理中發掘更多樂趣與驚喜。





廣告 廣告





[1] Source: Retail Asia, "IP-related product sales soar by 448.94% in 2024," Feb 2025: https://retailasia.com/news/ip-related-product-sales-soar-44894-in-2024





Hashtag: #Watsons



發佈者對本公告的內容承擔全部責任



新聞稿由客戶提供

