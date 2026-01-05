屈臣氏集團助全球逾萬名唇顎裂兒童 提供免費修復手術 目標 2030 年增至 1.5 萬宗︱Yahoo

【Yahoo健康】屈臣氏集團迎來創立 185 載，集團公布與微笑行動合作推出的全球可持續發展計劃「Give a Smile 笑亮童心」已提前達成原定目標，成功為超過 10,000 名唇顎裂（俗稱兔唇）兒童提供免費修復手術。集團表示，有見計劃成效顯著，已訂立新目標，期望在 2030 年前累計資助 15,000 宗唇顎裂修復手術。

集團於 2018 年推出全球「Give a Smile 笑亮童心」計劃，集中支援唇顎裂治療，改善兒童身心健康。計劃秉持「Give 1 Smile, Create 5」的理念，期望一個笑容能影響多個生命，不僅為患者及家人帶來希望，同時惠及醫護人員、醫院及社區，讓關懷持續擴散。

微笑行動聯合創辦人、主席兼行政總裁 Kathy Magee 表示，每三分鐘便有一名兒童出生時患有唇顎裂，感謝屈臣氏集團的支持，令組織能夠為成千上萬名患者提供所需手術及全面護理，並縮短患者居住地與醫療服務之間的距離。

屈臣氏集團代表倪文玲表示，衷心感謝顧客的慷慨捐助，讓多項改變生命的手術得以完成。展望未來，集團將持續籌募資金，並邀請更多顧客參與，共同支持唇顎裂兒童，為更多人帶來希望與笑容。