屈臣氏集團慶祝世界藥劑師日

向全球逾3,000位藥劑師及近10,000位健康顧問致敬

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 屈臣氏集團藉著世界藥劑師日，表揚旗下全球的藥劑師及健康顧問團隊，感謝他們對集團及顧客作出貢獻，貼心守護顧客健康，協助他們邁向健康生活。





Watsons



屈臣氏集團國際商務總監Peter Macnab表示：「在這個別具意義的日子，我們衷心感謝全球超過3,000位藥劑師及近10,000位專業健康顧問。他們不僅在線下店舖服務顧客，更於多個市場提供線上諮詢，確保顧客隨時隨地獲得專業可靠的健康建議，他們的專業知識與細心關懷，讓顧客自信地踏上健康之旅。」





Superdrug



滿足持續上升的保健需求



隨著顧客期望轉變，預防保健意識提升，以及保健產品類別的強勁增長，屈臣氏集團保健業務加速發展。過去12個月，整體保健及美容產品銷售額增長超過10%，其中維他命和膳食補充品類別的銷售額增長超過10%，而營養和健身類別的銷售額更大升超過20%。



體重管理相關產品及服務需求持續上升130%，成為增長最快的產品類別之一。隨著全球肥胖問題日益嚴重，愈來愈多顧客選擇值得信賴的藥劑師，尋求安全、專業的健康指導。屈臣氏藥劑師除了提供體重管理藥品及營養補充品外，亦會就營養管理、生活習慣及可持續健康生活提供個人化建議，協助顧客全方位提升健康。



同時屈臣氏集團O+O（線下及線上）零售策略的迅速發展，成為保健產品類別的增長動力。保健產品的線上銷售按年增長30%，反映顧客對O+O無縫購物體驗及可信賴保健產品的需求日益提升。



為迎合市場趨勢，屈臣氏集團大幅擴展保健產品組合，涵蓋維他命、膳食補充品及針對不同健康狀況的專業方案，致力以多元化選擇支持每位顧客的健康需要。



全方位支援各年齡層顧客的健康



屈臣氏集團洞悉顧客群購物習慣的轉變，發現年輕一代及銀髮族均日益重視身心健康。



越來越多年輕顧客選購保健產品，顧客數目按年大幅增長30%，反映年輕顧客對預防保健與健康生活的意識不斷提升。他們積極尋求專業建議與便捷的產品渠道，以實踐健康生活和長遠健康目標。



同時，銀髮族現已佔健康產品顧客的30%，且持續穩定增長。而其人均消費更為一般健康產品顧客的1.4倍，可見他們積極追求健康生活及擁有高消費力，進一步突顯個人化健康方案的重要性。



Peter續說：「隨著顧客群增長，我們很自豪能服務不同年齡層的顧客。年輕一代及銀髮族已成為健康產品類別的重要群客群，我們將繼續提供切合需要的產品、專業建議及無縫的O+O健康購物體驗，全方位支援各年齡層顧客。」



保健產品市場不斷演變，屈臣氏集團將繼續秉持創新及以客為本的理念，推動保健零售業務發展。集團積極支持藥劑師及專業健康顧問團隊，提供先進配套與平台，攜手締造更個人化、共融及數碼化的保健零售新未來。





