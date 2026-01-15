跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
屈臣氏集團慶祝185年非凡旅程 持續增長、堅韌不懈、傳承使命
從香港第一家店舖發展成為遍佈31個市場、營運17,000家店舖的全球零售業領袖，屈臣氏集團一直堅守承諾，邁步向前
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月15日 - 作為全球最大的國際健康與美容零售集團，屈臣氏集團今日宣布正式為185周年揭幕，見證近兩個世紀以來的成長、韌性與不斷創新。
屈臣氏集團於1841年在香港成立，從一家西藥房起步，發展成為全球零售業領袖，業務遍佈亞洲及歐洲31個市場，營運超過17,000家店舖，透過健康、美容、個人護理及保健業務，每日服務全球顧客，成為深受顧客信賴的品牌。
在瞬息萬變的世界持續增長
儘管全球環境複雜多變，屈臣氏集團仍憑藉對顧客深入的了解、卓越營運及清晰的長遠策略，展現強勁增長。
2025年，屈臣氏集團健康產品類別錄得8%增長，歐洲市場更達雙位數增幅；美容產品類別增長為6%，亞洲市場同樣錄得雙位數增幅。集團持續投資強化O+O（線下及線上）平台，O+O銷售錄得雙位數增長，反映顧客傾向跨渠道購物。全球會員人數更於年內新增1,000萬，由一億七千萬增長至超過一億八千萬。
建設未來
展望未來，屈臣氏集團計劃今年新增約1,000家店舖，並投資合共38億港元（約4.9億美元）於開設新店、升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化O+O平台。
隨著顧客期望、科技及市場急速轉變，屈臣氏集團視轉變為機遇，而非障礙，大力推動創新、提升營運效能，並提供更卓越的顧客體驗。
傳承使命 推動成長
除了業務增長，屈臣氏集團亦致力於為顧客、社區及地球帶來正面影響。集團將可持續發展融入日常營運中——從減少對環境的影響、支持負責任採購，到促進社區健康及推動健康教育。
在全球青年就業承諾方面，屈臣氏集團達到重要里程碑，至今已招聘超過134,000名青年，並提供380萬小時培訓，超越了其承諾於2030年前創造20萬個就業機會的一半目標。此外，與微笑行動合作的「Give a Smile笑亮童心」計劃亦提前達成目標，成功為10,000名唇顎裂兒童提供免費修復手術，為下一代創造更美好的未來，展現集團對社區的關愛與承擔。
為慶祝185周年，集團將於全球31個市場舉辦一連串慶祝活動，向一直與集團同心同行的同事、合作伙伴及顧客致謝，並與他們攜手邁向成功及美好的未來。
屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士回顧過去非凡里程並展望將來：「當我們計劃下一世紀時，事實是：我們無法預測100年後的世界，過去如此，現在亦然。」
「今天，轉變比以往更迅速。市場瞬息萬變，科技重塑行業，顧客期望不斷提升，因此當我們討論下一世紀的策略時，重點不是預測未來，而是作好準備，迎接未來。」
「我們的準備一如既往，堅守多年來的核心價值——履行對顧客、同事及合作夥伴的承諾，並堅持負責任的經營理念。」
展現韌性 機遇未來
185年來，屈臣氏集團的故事象徵著適應力、抱負與使命感。從第一家店舖，發展至遍佈全球逾17,000家店舖，屈臣氏集團正邁向新篇章，專注於可持續增長與創新，並持續鞏固其在健康與美容零售業的領導地位。
