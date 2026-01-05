香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月5日 - 全球最大的國際健康與美容零售集團屈臣氏集團，迎來創立185周年，慶祝其由香港首家西藥房，蛻變成全球零售業領導的非凡旅程。值此重要里程碑，集團宣布與微笑行動（Operation Smile）合作的全球可持續發展計劃「Give a Smile笑亮童心」取得卓越成果，提前達成目標，成功為10,000名唇顎裂兒童提供免費修復手術。有見及此，集團訂立新目標，期望在2030年資助共15,000個手術，幫助全球更多患病兒童重拾笑容，改變人生，並致力為下一代創造更美好的未來。





屈臣氏集團關愛社區185載 為超過一萬名唇顎裂兒童帶來微笑

傳承關愛使命

屈臣氏集團行政總裁倪文玲博士表示︰「能見證屈臣氏集團邁進185周年，從香港第一家西藥房發展為全球最大的國際健康與美容零售集團，我倍感自豪。這段旅程不僅是業務擴展，更承載著我們為顧客、員工及社區帶來的無數笑容與美好時刻。我衷心感謝全球13萬名同事，以及顧客和合作夥伴一直以來的信任與支持。未來，我們將攜手前行，繼續為每一位帶來真摯的微笑。」





185載點亮微笑

自創立之初，屈臣氏集團堅信，每個人都值得擁有健康和幸福。早年，我們向大眾贈醫施藥，致力為所服務的社區帶來溫暖的微笑。185年來，集團始終如一，秉承關懷顧客和社區的宗旨，持續以行動實踐承諾。



這份歷久彌新的關愛精神，孕育了屈臣氏集團於2018年推出全球「Give a Smile笑亮童心」計劃，致力支持唇顎裂治療，改善兒童身心健康，秉持 「Give 1 Smile, Create 5」的信念，以笑容影響生命，不僅為患者及父母重燃希望，更惠及家庭、醫生、醫院及社區，創造微笑的漣漪效應，讓愛與關懷延續。



「每三分鐘，就有一名兒童出生時患有唇顎裂。」微笑行動聯合創辦人、主席兼行政總裁 Kathy Magee 表示：「感謝屈臣氏集團的支持，我們得以為成千上萬名患者提供必要的手術及全面的唇顎裂護理。有賴他們的支持，我們正在縮短患者居住地與醫療服務之間的距離。我們衷心祝賀屈臣氏集團成立185周年，並提前達成10,000個唇顎裂修復手術的目標，為全球無數家庭的生活帶來深遠的影響。」



Malina表示︰「我們衷心感謝顧客的慷慨支持與捐款，讓我們得以完成這些改變生命的手術。展望未來，集團將繼續籌募資金，並積極邀請顧客參與，共同支持唇顎裂兒童，攜手創造更多微笑，為更多人帶來希望。」



