容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限11/11）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、屈臣氏竹纖維棉柔細緻面紙 $20/件、屈臣氏抗菌沐浴乳松木味 1000毫升 $19.9/件、NATURALS BY WATSONS 玫瑰果極緻修護活膚油 $104.9/件、屈臣氏強。關節雙營液體葡萄糖胺 15包 $189/件、屈臣氏成人三層衛生口罩30個獨立包裝買1送1！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：只限2025/11/11
地點：屈臣氏門市及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
今日優惠｜屈臣氏/萬寧會員限定全場95折、百佳雙11貨品低至$1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 21 小時前
HOKA波鞋雙11限時快閃75折！「旅行神鞋」Clifton10、Bondi9全部大劈價｜雙11優惠2025
雙11優惠2025正進行得如火如荼，繼之前介紹過Lululemon、Adidas、Asics、New Balance等運動品牌後，Yahoo購物專員發現HOKA波鞋在網購平台FARFETCH都有限時快閃75折，當中超過60款波鞋及涼鞋列入減價清單中，包括近年爆紅的Clifton、Bondi、Hopara等人氣系列，而且不少款式的碼數都仍然幾齊，非常難得！超厚底波鞋兼行山鞋HOKA近年攻佔潮流界，想趁特價追上潮流的話，今次FARFETCH雙11優惠絕對是大好機會！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
ASOS限時額外5折勁減！adidas袋低至$67 / Polo Ralph Lauren polo衫只需$648｜雙11優惠2025
期待已久，英國大型網購百貨平台ASOS的雙11優惠終於開始！想以至抵價格為秋冬及佳節衣櫃置新裝，必定要把握今次的掃貨時機！ASOS由即日起起至11月12日下午5時，指定正價或減價產品，付款前輸入指定優惠碼即可享高達額外5折優惠，adidas袋最平低至$67入手，Polo Ralph Lauren、Calvin Klein Jeans等品牌難得都有折，而且買滿$650更享免運費送貨！各位可以準備大手入貨！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【百佳】雙11優惠券開搶 送超過$500優惠（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折送上雙11優惠券，送上超過$500優惠，每日都有$30電子優惠券、$1產品等優惠等緊大家！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【大生生活超市】星期一＋11.11 八達通購物滿$188享89折（即日起至29/11）
今個11月逢星期一及11月11日，只要到大生生活超市購物滿$188，用八達通支付，即可享89折優惠！YAHOO著數 ・ 23 小時前
周生生快閃優惠激減低至5折！18K白色黃金鑽石頸鍊半價低至$4XXX、肉桂狗999.9黃金金片只需$702｜雙11優惠2025
期待已久，年尾最抵deal的雙11減價季終於到來！雙11優惠除了大家認識的京東、淘寶外，其實不少網購平台及品牌官網都會加入雙11戰團。周生生官網今年雙11優惠優非常吸引，由11月10日下午4點至11月11日下午4點，24小時快閃優惠，逾2,000款產品低至半價！Yahoo購物專員推介入手18K白色黃金鑽石頸鍊，折後平近$5,000，晶瑩剔透的天然翡翠串飾低至$1,584、肉桂狗999.9黃金金片低至$702等，指定黃金飾品更有免工費優惠，無論大家想買定聖誕禮物、生日禮物或周年禮物，今次優惠都是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Lisa加持ALOHAS德訓鞋75折！雙11別只買Samba，「平替Miu Miu x NB」西班牙靚鞋$1,2XX搶回家｜雙11優惠2025
ALOHAS是來自西班牙巴塞隆納的小眾手工鞋履品牌，憑藉高質感德訓鞋與可持續製鞋理念，在歐美及亞洲時尚圈迅速爆紅，成為近年最受矚目的新銳鞋履品牌之一。其中德訓鞋（German Trainer）系列外型俐落、百搭易襯，為喜愛低調時尚的消費者提供了Samba以外的理想選擇，連BLACKPINK Lisa也曾經在演唱會中穿上「TB.490」。Yahoo Style HK ・ 57 分鐘前
Olive Young國際版11月網購／免運費攻略！額外7折優惠碼／必掃美妝、護膚、護髮品牌低至35折｜雙11優惠2025
韓國護膚美妝出名性價比高，而且專為亞洲肌膚而設，「中伏率」較低，而被譽為「韓國版Sephora」的Olive Young就是女生們的血拼天堂！雖然現時去韓國旅行十分方便，但不想遊走多間Olive Young先找齊心頭好的話，可直送香港的Olive Young網站是不錯的選擇。11月份官網有促銷，多個熱門品牌推出減價優惠，買齊$1,100輸入優惠碼【HK1130】更可享額外7折優惠，包括彩妝品牌colorgram、低敏保濕神器Torriden、ROUND LAB防曬霜等。Yahoo購物為大家準備了Olive Young網購及免運費攻略，讓大家輕鬆在家買到韓國女生最愛的護膚美妝！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
輕奢首飾Monica Vinader限時低至半價！Baroque珍珠吊墜低至$385/客製化18K鍍金項鏈$600｜雙11優惠2025
凱特王妃都加持的英國珠寶品牌品牌Monica Vinader開放雙11優惠專區，有1,359款寶石、珍珠、18K金等材質製造成的耳環、項鏈、戒指等首飾低至半價，款式比之前減價時選擇更加多，絕不是倉底貨！年尾參加聚會和約會時，不少朋友會想用精緻的首飾來搭配服裝，讓整套造型更加精緻。Monica Vinader質感好、價格親民，這次突發大減價非常適合買多幾款來襯衫。感興趣的朋友，優惠只剩下最後兩日，大家記得快手去入貨啦！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
超前部署｜ Black Friday黑五優惠2025早鳥攻略+聖誕禮物提案
年末消費旺季來臨。除了廣為人知的雙11，Black Friday（黑色星期五）同樣是重大折扣檔期。參與商家多以海外為主，但不少官網不支援直送香港，令本地消費者海外購物時感到無從入手。特約資訊 ・ 17 小時前
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
經過一輪雙11預熱優惠，Klook終於見真章，將於11月11日全日24小時發放本地及海外至抵優惠，大派即減$1,111優惠碼及一折優惠碼之餘，亦由凌晨12點至晚上11點釋出超過200個優惠，當中有本地2大人氣主題樂園低至半價、全球酒店高達$1,111折扣、內地玩樂低至買1送1，還有本地餐飲/海外SIM卡/交通出行/全球自助餐低至$11等，而消費最高的幸運兒可獲雙人澳洲來回機票，立即睇睇以下精選優惠吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜淘寶、京東以外網購優惠大合集！名牌/美妝/日用品最抵折扣攻略
雙11優惠2025並不是專屬於淘寶、京東，或者拼多多，很多大型網購平台都相繼推出雙11優惠！這文章幫你一次過整合所有淘寶、京東以外的雙11優惠搶購攻略網站，讓你在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 14 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 19 小時前
雙11優惠2025｜Valentino Cardholder低至$1XXX！V Logo BORSA款手袋不用萬元入手
不知不覺已有不少商戶推出雙11優惠，又來到可以低價入手名牌產品的時候！今次推介入手Valentino手袋，講到Valentino產品，少不了其標誌性「V」Logo和柳釘設計，Yahoo購物專員發現FWRD男裝減價區有不少抵買的Valentino手袋和cardholder，最平低至55折，V Logo BORSA款手袋更不用萬元入手，款式更是男女都適用，趕快趁低價入手吧！Yahoo Style HK ・ 27 分鐘前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
再見愛人5｜李施嬅淚灑現場自爆曾扮幸福 控訴4次手術車崇健未曾陪伴
李施嬅與前未婚夫車崇健參與內地真人騷《再見愛人》第五季成為熱話，李施嬅於節目中毫不避諱大爆車崇健過往嘅行為，令網民睇得氣憤又心疼。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 3 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 21 小時前
【龍豐】豐搶價 Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15/件（即日起至17/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，曼秀雷敦藥用潤唇膏(2件裝) $12/件、Bifesta眼唇卸妝水+Love Des Face立體觸感化妝棉400片 $48/件、Kiehl's特效保濕潔面啫喱 $105/件、Kiehl's醫學淡紋緊緻再生精華 $15/件、Lucas' Papaw木瓜霜 $29/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前