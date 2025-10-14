Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限14/10）

屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片 $109/件、屈臣氏多用途濕紙巾90片X2 包優惠裝 $29/件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1、COLLAGEN BY WATSONS 眼部按摩走珠精華露買1送1！

>>屈臣氏網店傳送門<<

日期：只限2025/10/14

地點：屈臣氏門市及網店

