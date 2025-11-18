Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限18/11）

屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏手口專用環境友善嬰兒柔濕巾 $19/件​、屈臣氏棉柔細緻面紙(盒裝) 5盒裝X100張 (3層) $22​/件、Collagen By Watsons 骨膠原水潤平衡保濕凝膠 $99/件​、Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳 $119/件​、屈臣氏手臂型血壓計 $319​/件、屈臣氏活。髮濃60粒 買1送1、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 $139/2件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏補血鐵+葉酸咀嚼片 120片買2送1、屈臣氏健骨鈣+維他命D3兒童咀嚼片 120片買2送1！

>>屈臣氏網店傳送門<<

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：只限2025/11/18

地點：屈臣氏門市及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso