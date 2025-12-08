【屈臣氏】精選健康產品優惠 LIFE NUTRITION產品買6送4（即日起至優惠結束）

藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。

Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前