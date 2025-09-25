Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）

由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！

門市或網店買4件送總值$630.9禮遇：

褲褲兔空調被(約150cm x 200cm) 1件 (款式隨機送出)

C&S 綠適4層衛生紙12卷裝 1件

快潔洗衣粉棉柔香氣袋裝660克 1件

ORITA 洗衣珠 英國梨香味 24顆 1件

HI-C低糖錫蘭檸檬茶 1件

網店買7件，額外加送：

ARIEL超濃縮抗菌洗衣液1900G 1件

四輪保溫購物車 1件

另外9月25至27日仲有推廣員店舖優惠，凡到以下推廣員店舖買DARLIE產品滿$238即加送王子Ka 4合1洗衣珠12粒 2包！

推廣員店舖列表：

沙田新城市廣場1期

屯門市廣場

旺角胡社生行地下

天水圍嘉湖一期地下

馬鞍山廣場

日期：即日起至2025/09/30

地點：屈臣氏分店或網店

