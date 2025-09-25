港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
【屈臣氏】買指定DARLIE牙膏7支 送$908.9禮品（即日起至30/09）
由即日起至9月30日，去屈臣氏門市或網店買DARLIE 全亮白酵素牙膏 120克(清新薄荷/淡雅花香/清香白桃)滿指定數量，即送總值高達$908.9禮遇！
門市或網店買4件送總值$630.9禮遇：
褲褲兔空調被(約150cm x 200cm) 1件 (款式隨機送出)
C&S 綠適4層衛生紙12卷裝 1件
快潔洗衣粉棉柔香氣袋裝660克 1件
ORITA 洗衣珠 英國梨香味 24顆 1件
HI-C低糖錫蘭檸檬茶 1件
網店買7件，額外加送：
ARIEL超濃縮抗菌洗衣液1900G 1件
四輪保溫購物車 1件
另外9月25至27日仲有推廣員店舖優惠，凡到以下推廣員店舖買DARLIE產品滿$238即加送王子Ka 4合1洗衣珠12粒 2包！
推廣員店舖列表：
沙田新城市廣場1期
屯門市廣場
旺角胡社生行地下
天水圍嘉湖一期地下
馬鞍山廣場
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/09/30
地點：屈臣氏分店或網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
最後一天優惠合集！屈臣氏網店買滿$250可享92折、SKECHERS官網買2件即享4折（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 23 小時前
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月優惠低至25折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，最近有限時減價，減價區低至3折，女裝ASOS自家品牌短裙低至25折、Puma黑色運動上衣折後竟不用$100、$444就可以買到2件Tommy Jeans Logo Tee，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜旺角康得思酒店秋日盛宴 人均$179起享江蘇大閘蟹＋焗烤戰斧牛扒＋香蒜椒鹽骨
位於旺角的康得思酒店推出自助晚餐買一送一優惠，人均低至$443，即可品嚐鮮美江蘇大閘蟹，搭配冰鎮海鮮、創新蟹料理及多款精緻甜品，包括北海道毛蟹、金沙螃蟹、蟹皇蒸豆腐等，一眾海鮮控及蟹迷不能錯過！另外，酒店同時推出自助午餐及週末下午茶買一送一優惠，人均分別低至$239及$179，食客可品嚐誠意十足的多款美食，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
【7-11】7-SELECT 雞髀系列 $55/3件（即日起至26/09）
由即日起至9月26日，購買任何7-SELECT 雞髀系列只需$55/3件，仲要有好多口味選擇，即叮即食方便又快捷，打風儲糧必備！YAHOO著數 ・ 1 天前
【美心西餅】颱風樺加沙限定 網店8折優惠（只限24/09）
美心西餅推出颱風限定優惠，於9月24日經網上商店落單訂購任何蛋糕或甜品，輸入優惠碼「TYPHOON2025」，即刻享8折優惠，足不出戶都輕鬆訂到靚靚蛋糕！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【NITORI】2週年慶優惠 網店/門市逾600款人氣商品降價（即日起至07/10）
Nitori正推出2週年優惠，即日起至10月7日在香港門市或網店都可享超過600款人氣商品降價優惠，新加入會員更可享5倍積分！今次優惠商品有100%澳洲羊毛被$399、一鍵密封儲存罐5件套裝$119、桌上調料瓶4件套裝$59.9等，打風都可以安在家中Shopping！YAHOO著數 ・ 1 天前
【實惠】颱風快閃優惠 網店額外9折
Pricerite實惠推出颱風快閃優惠，網店買傢俬、家品、家電、寵物用品等可享額外9折，購物時只要登入Pricerite實惠帳戶，將心水貨品加入購物車，結賬時輸入優惠碼【TYPHOON】即可享額外9折！新登記會員首次用Pricerite實惠APP購物，滿$399再減$80！網店優惠會在信號取消2小時結束，且不適用於食品、個人衛生及消毒用品及折實價產品 (包括本週激賞、快閃激賞、震撼價)。YAHOO著數 ・ 1 天前
【Häagen-Dazs】限時颱風優惠 雪糕月餅額外85折（即日起至8號風球取消）
Häagen-Dazs™於樺加沙襲港期間進行限時優惠，由即日起至8號風球取消期間，上Häagen-Dazs™ E shop輸入限時優惠碼 「2025TYPHOON」 即享85折優惠，最終折實價更低於57折起！YAHOO著數 ・ 21 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 2 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 2 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 20 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 19 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 18 小時前