Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列護膚好物，REJURAN 超水光深層保濕 再生修復面膜5片裝買1送1、CETAPHIL 積雪草舒敏系列產品買1送1、全線MEDIA產品85折、易賞錢會員買KOSE Grace One亮白防曬凝露/皇牌高效保濕修護凝露 $129/件、NEUTROGENA 水活保濕凝露$92/件、MAYBELLINE專業柔霧造型眉筆買1送1！

屈臣氏網店傳送門

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

廣告 廣告

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選護膚產品優惠 REJURAN超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit