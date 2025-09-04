新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
【屈臣氏】買指定牙膏4枝滿$199 送$295.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買指定舒適達/牙齦適牙膏4枝滿$199獨家送$295.9禮品！同時，精選 Kotex 極緻綿柔系列單件裝買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、CLEAR男士去屑洗髮乳 750克買1送1，雅培保兒加營素3+ 850克只需 1000 易賞錢積分 + $199 換購 (原價 $269)！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：屈臣氏分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限02/09）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏蜜糖牛奶清香/薰衣草洋甘菊清香潔手乳補充裝500毫升優惠價$15/3件、Target Pro By Watsons 肌膚專研全效益活卸妝凝膠優惠價$89/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片 優惠價$89/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
【西樹泡芙】指定泡芙 買2送2（只限02/09）
西樹泡芙於9月2日推出泡芙感謝日優惠，購買 「天使榛子」泡芙2件，即送「芒果忌廉」泡芙2件！YAHOO著數 ・ 1 天前
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Harrods香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠/香港免運費/免費退貨/網購教學
Harrods是英國頂級大型百貨公司，有去過當地的朋友仔相信都會被其奢華的外觀吸引，氣勢十足！不過未必個個都可以去到門市入貨，令不少人都開始轉戰去Harrods網購，品質有保證之餘，款式又夠新、夠齊，而且很多產品的定價都比香港平一截，如果遇上減價就抵上加抵！Harrods減價區現時低至28折，今期女裝Claudie Pierlot Polo上衣只需$920、男裝Polo Ralph Lauren白色冷衫低至28折，不用$1,000入手！Yahoo購物為大家整合Harrods Promo Code、Harrods優惠碼，讓大家在Harrods HK以優惠價購物。即睇Harrods網購教學，免運費詳情與退貨教學，有時Harrods更會推出限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Lexar Professional Go Portable SSD 新低，最低 HK$820 防水 ProRes 拍攝伴侶直送香港
在為自己的手機找一款即插迷你固態硬碟？Lexar 的 Professional Go Portable SSD 目前正以歷史新低價在 Amazon 上大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
今日優惠｜雀巢雪糕限時33/6件、萬寧買任何3件產品滿$188送香氛洗衣珠 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 1 天前
foodpanda優惠碼2025｜9月最新promo code！新加盟餐廳/高達$125限時優惠/外賣自取高達6折/免運費
foodpanda推9月最新優惠！無論是新客戶或是現有客戶，美食外送或是外賣自取，今個9月繼續為大家送上最新優惠！大家快點趁優惠未完結和親朋戚友一起享受優惠喇！Yahoo Food ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳指女兒常哭掛念爸爸 自己仍堅強撐起全家
亞視前高層盛品儒（James）於8月18日養和醫院病逝，終年48歲，遺下太太蔡一鳳與一對龍鳳胎。蔡一鳳在個人平台中分享自己的女兒常說掛念爸爸Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 20 小時前
Anne Hathaway拍戲滑倒，腳拗90度險「拗柴」？訓練腳腕6個動作，簡單在家自己做到強化腳踝肌肉
日前Anne Hathaway拍攝《穿Prada的惡魔2》時不慎跌倒，險些扭傷腳踝！幸好她身手敏捷，華麗起身！透過規律的拉筋和強化運動能有效增強腳踝穩定性，降低扭傷風險，以下介紹6個簡單拉筋運動，大家可以在家輕鬆實踐，讓你能跟Anne Hathaway一樣展現從容魅力！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
24歲沈月「名媛氣質」培養示範：擁「最強顏值基因」、流利英文對答不怯場，魅力直逼媽媽邱淑貞
24歲沈月除了傳承媽媽邱淑貞的美貌，更培養出極佳的「名媛氣質」，散發不一樣的女神魅力！沈月近年成為時尚寵兒，每次出席公開活動時亦展現優雅氣質，網民亦指：「沈月就是邱淑貞的翻版」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美股日誌｜蘋果Alphabet爆升掩大市弱勢 金價坐火箭
美股三大指數個別發展，Google母公司Alphabet和蘋果兩股托起納斯達克指數，收市升近1%，道瓊斯指數則微跌。經濟數據欠佳，大市表現受限制。債市先跌後升，美國30年期債券息率一度升穿5厘。美元轉弱，金價順利歷史性升穿3,600美元水平。油價下跌，石油輸出國組織上月產量增加，有傳未來會討論進一步增產。Yahoo財經 ・ 4 小時前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊證樺元朗幫助受傷伯伯被公開 獲網民激讚：演戲又好人品又好
TVB綠葉演員楊證樺加入娛樂圈多年，參演過無數劇集，近年佢投資成為保安公司老闆，仲落手落腳到多個啟德演唱會及體育賽事擔任保安工作。近日有網民喺Facebook專頁「元朗友」出PO分享一件好人好事，喺元朗街頭有一名伯伯受傷，期間獲多位熱心途人相助，當中包括楊證樺，事件曝光後，佢再次獲網民激讚。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
黃子華65歲生日｜如《破・地獄》一樣不婚不生，選擇單身的愛情觀：我不姓何，沒很多身家，怎可以生仔？
黃子華在9月5日迎來65歲生日，一眾好友，包括《香港式離婚》的演員們也一同為他慶祝。有人感嘆，黃子華已過花甲之年，也沒有步往結婚之路。其實結婚與否也是個人選擇，沒有需要可惜之處，他在過往的訪問中也不時分享自己的愛情觀，一人過活，也是一個愉快的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 1 天前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 17 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 2 天前