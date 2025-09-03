焦點

新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列日韓護理好物，有齊修護洗護髮品、深層保濕精華同緊緻面膜！產品包括MYO2 水潤絲滑/深層保濕洗髮露450毫升 $138/件、CLEND 頭皮修復礦物洗髮露/修護素 450毫升 $148/件、LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜 (7片裝)買1送1、NUMBUZIN No. 1 - 5面膜 (5片裝) $69/件、精選TORRIDEN產品第2件半價！

屈臣氏網店傳送門

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選日韓護理好物優惠 LULULUN 抗痘淨肌水潤面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

其他人也在看

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大

有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。

Yahoo Food ・ 1 天前
小一縮班有一區削8班最傷　名校區買樓保值受考驗？

小一縮班有一區削8班最傷　名校區買樓保值受考驗？

新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福

Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～

Yahoo Style HK ・ 18 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初

《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」

微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利

阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。

鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手

43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手

韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗

林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗

林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款

「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款

奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。

Yahoo Style HK ・ 20 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」

秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」

繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...

BossMind ・ 14 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高

《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲

BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！

Yahoo Style HK ・ 21 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶

香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶

《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點

阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。

AASTOCKS ・ 1 天前
黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？

黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？

劉嘉玲尋日喺IG發限時動態，分享為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日嘅相片，多位劇場界人物如蘇玉華、潘燦良、蝦頭（楊詩敏）、編劇黃詠詩等都有到賀。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求

金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求

金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。

Bloomberg ・ 1 天前
張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

張學友東莞騷唱到一半聲帶出事　哽咽宣布：要終止個騷！

【on.cc東網專訊】歌神張學友東莞站演唱會原本於今年6月6日至8日，在廣東東莞銀行籃球中心連開3場，但因有兩天與中國高考撞期，再加上附近有考場，故日前遭到部分市民投訴，希望演唱會延期，以免造成考場交通混亂。對此，主辦單位宣布演唱會改為8月29日至31日舉行。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資

據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。

Bloomberg ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活

魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活

魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生

美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。

鉅亨網 ・ 1 天前