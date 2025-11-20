焦點

黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選頭髮護理產品第2件半價、精選PANTENE產品買1送1、HETRAS香療沐浴露 1013毫升 $98/件、精選DERMAFIRM產品2件75折、PLEUVOIR純素香氛護手霜30毫升 $79/件、AVENE保濕修護面膜5片買1送1、CETAPHIL賦活胜肽塑顏眼部精華 15克 易賞錢會員價$300/件、精選CETAPHIL/AVEENO產品7折、QV CERAMIDES 潤膚乳液 350毫升 $108/件！

屈臣氏網店傳送門

廣告
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

電器

其他人也在看

【OK便利店】5天狂減 Häagen-Dazs日本版三文治/雪糕批 $106/4件（即日起至23/11）

【OK便利店】5天狂減 Häagen-Dazs日本版三文治/雪糕批 $106/4件（即日起至23/11）

OK便利店推出5天狂減限時優惠，雀巢甜筒 $68/9件、Häagen-Dazs 日本版三文治／雪糕批 $106/4件、山九水產蟹肉魚肉條／SUGURU 芝士魷魚魚肉條 $9/件、淳茶舍／淳茶舍冷萃 500毫升買1送1、維他奶／港式奶茶 480毫升 $8/件、1664 白啤酒 500毫升罐裝／1664 BRUT 法藍拉格啤酒 500毫升巨罐裝／紅桑子小麥啤酒 $10/件、喜力啤酒 500毫升 4罐裝 $28/件！

YAHOO著數 ・ 14 小時前
【759阿信屋】今期熱選（19/11-23/11）

【759阿信屋】今期熱選（19/11-23/11）

759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Suntory Starbucks咖啡 $24.9/2件、HAEJEO韓式海苔3包裝$12.9/2件、Yamaki 火鍋湯底系列 $35/2件、759阿信屋蝦滑/墨魚滑 $45/2件！

YAHOO著數 ・ 1 天前
業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘

業主退休套現 天水圍70呎劏舖大劈84% 開價35萬 租金回報達15厘

天水圍有小業主擬退休套現，以低價放售旗下迷你舖，並交由忠誠拍賣行公開拍賣。該舖建築面積約70平方呎，開價35萬元，較2014年以223萬元買入價低出約84%，若按開價成交，折合呎價約5,000元。

28Hse.com ・ 17 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

Black Friday黑五優惠2025︱Apple Watch SE 3 首降，HK$1,550 入門 Apple 手錶生態

對還沒決定是否要跳進 Apple 手錶生態的消費者來說，SE 系列的產品是非常理想的入門選項。目前最新一代的 Apple Watch SE 3 在 Black Friday 前夕便迎來了首降，最低只要 US$200 即可買到。

Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！

宋慧喬「精靈系耳下捲髮」美爆了！重現20歲清純初戀顏 全網跪著看照片！

照片裡她換成了蓬鬆微卷、眉上瀏海的「精靈系耳下捲髮」，髮尾自然內彎、濃密髮流貼著臉線，看起來像日雜封面剛走下來的女模，完全跳脫過往成熟氛圍！搭配亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙這種難度超高的配色，她卻能穿出清爽又高級的氣場，視覺年齡瞬間回春二十歲。這組照片曝...

styletc ・ 18 小時前
Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
CHANEL 25迷你手袋被搶瘋了！除了Jennie同款銀色25 Mini，「這幾款」新手袋也值得衝

CHANEL 25迷你手袋被搶瘋了！除了Jennie同款銀色25 Mini，「這幾款」新手袋也值得衝

Chanel 這季的新袋款真的太燒了！除了Jennie 搶先演繹的銀色 25 Mini 手袋成為話題中心，其實還有很多設計也美到讓人立刻想衝去入手。年底想要犒賞自己的你，這些新款絕對值得好好考慮！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳

新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳

《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【GU】GU感謝節 買滿$500即送GU毛毯咕𠱸（21/11-30/11）

【GU】GU感謝節 買滿$500即送GU毛毯咕𠱸（21/11-30/11）

GU感謝節將於今個星期五（11月21日），於全線門店及網絡旗艦店同步開催，一連十日為大家帶來五大驚喜。記住預先下載定GU APP同登記做會員，拎埋迎新優惠券盡享優惠！

YAHOO著數 ・ 14 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！

Black Friday黑五優惠2025︱Amazon Black Friday Week 11 月 20 日回歸！黑五優惠週優惠碼、全網折扣一文整合！

去年 Amazon 把「Black Friday」、「Cyber Monday」整合成超長「Black Friday Week」的做法顯然獲得了不錯的效果，於是今年他們決定保持策略不變，在 11 月 20 日至 12 月 1 日之間舉辦新一次「Black Friday Week」讓大家能有足夠時間掃貨。

Yahoo Tech HK ・ 2 天前
Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略

Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略

旅遊產品平台繼續大派優惠～方便大家計劃2025年底、2026年初的旅行！Trip.com派出2大優惠，訂機票享8折、訂酒店減$500，加加埋埋幫大家節省很多～另外，Yahoo有獨家Trip.com優惠碼，即使搶不到快閃優惠，或錯過了優惠推出時間，也可以隨時享有折扣，即睇詳情！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折

Carhartt WIP快閃Black Friday優惠低至55折！新垣結衣Logo Tee減至$475，Kendall、Hailey私服大愛工裝外套都有折

Black Friday優惠2025推薦｜提到工裝，你腦海中第一個浮現的品牌是什麼？答案很有可能就是Carhartt。但對於潮流和街頭文化愛好者來說，他們真正認識和熱愛的，其實是這個品牌的歐洲支線—Carhartt WIP（Work in Progress）。

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Black Friday優惠2025｜大閘蟹網購精選優惠合集殺到！爆膏江蘇大閘蟹$26.25起/送陳年花雕酒+拆蟹工具

Black Friday優惠2025｜大閘蟹網購精選優惠合集殺到！爆膏江蘇大閘蟹$26.25起/送陳年花雕酒+拆蟹工具

秋風起，蟹腳癢，又到了一年一度最適合品嚐大閘蟹的季節！今年Black Friday（2025年11月28日），KKday及Klook特別推出多間的大閘蟹超值網購優惠，不用再為找不到優質大閘蟹而煩惱！永利威江蘇大閘蟹每隻$38起，更送陳年花雕酒；另外更有食神梁文韜推介大閘蟹教主，買3隻加$11多一隻優惠，平均每隻$27.5起；三陽泰買三送一，最平更只需$26.25起，超級抵食！

Yahoo Food HK ・ 23 小時前
【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）

【U士多】秒殺價 G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件（即日起至27/11）

U士多秒殺價有G7三合一即溶咖啡50包裝 $45/件、農心辛辣麵五包裝$19.9/袋、素瑪哥SUMACO綜合蔬果乾100克 $9/件、盛田美張 男山大吟釀$59/支、韓國廣川紫菜九包裝 $28/2包、千城堂開心果小食大包裝 $49.9/袋、伊藤園綠茶/濃味綠茶500毫升 $10/2支、媽咪麵五包裝 $12.9/件、牛奶搭檔牛乳蛋糕/黃油蛋糕 $24/2包、駱駝嘜花生油/粟米油/芥花籽油900毫升 $19.9/支、水仙花牌五香肉丁 $11.9罐！

YAHOO著數 ・ 15 小時前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款

女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...

styletc ・ 17 小時前
Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起

Birkenstock突發限時半價起！人氣Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起

來自德國的Birkenstock可以講是懶人必備，尤其是當中的拖鞋款式，一穿即可出門，快捷又方便。相信不少人的鞋櫃都有一對Birkenstock，即使來到秋冬季亦可以大派用場，加上這個季節必會興起涼鞋著襪的穿搭，就算現在穿都沒有問題。Yahoo購物最近發現網購平台Catalog推出Birkenstock限時低至半價優惠，當中經典Arizona拖鞋低至$229、皇牌Boston包頭鞋$359起，平平地買來搭配休閒裝一流。

Yahoo Style HK ・ 1 天前