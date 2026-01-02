Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【屈臣氏】網店買精選產品滿$888 即減$100（即日起至07/01）

屈臣氏網店推出新春開運賞，由即日至1月7日，買精選產品滿指定金額仲可以獲得豐富禮品：

買滿$568輸入優惠碼「NEWYEAR」送 淳。茶舍 大紅袍烏龍茶 1.2L＋威威我不是檸檬茶堅係100%濃縮洗潔精

買滿$888，輸入優惠碼「MB888」減$100

買滿$1,099，輸入優惠碼「RENEPOT」送A Rene 1.5 Litre電煮鍋

日期：即日起至2026/01/07

地點：屈臣氏網店

