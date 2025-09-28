焦點

博羅依料與香港保持逾700公里距離

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選頭髮護理產品第2件半價、精選日韓頭髮護理產品第2件半價、精選染髮產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、精選沐浴產品買1送1！

屈臣氏網店傳送門

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

廣告

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

其他人也在看

荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接

荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接

市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。

am730 ・ 1 天前
白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」

白石角站規劃方案死線將至 據報港鐵成本「計唔掂數」

港鐵東鐵綫白石角站周邊規劃發展方案的9月「死線」將至，惟目前仍未有規劃方案的消息。政府消息人士向《香港01》透露，仍與港鐵(00066.HK)商討發展細節，並細化工程方案，現時仍以第三季公布為目標，2033年或之前落成的計劃不變。

AASTOCKS ・ 1 天前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元

《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元

新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。

AASTOCKS ・ 1 天前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」

舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」

舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」　禁用3類違法藝人

內地廣電總局重手抵制「失德藝人」　禁用3類違法藝人

內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》

Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反

何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反

賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光　八両仔顏值升級網民讚靚仔

71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光　八両仔顏值升級網民讚靚仔

被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽　出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑

向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽　出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑

影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面

中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面

中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。

Bloomberg ・ 22 小時前
新世界總債務1461億　鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)

新世界總債務1461億　鄭家純：時勢不由人，然變局如潮，何以舟楫？(更新)

新世界發展(017)今日公布截至6月底止年度業績，總債務約為1,461億港元(下同)，於2025財年減少約57億元；凈債務約為1,201億元，同期減少約35億元；短期債務約為66億元，減少約350億港元；淨負債比率增5.6%至58.1%。截至6月30日，新世界已完成約882億元的貸款再融資及協調工作。

am730 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界

馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界

馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應

曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應

憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元

黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元

在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。

鉅亨網 ・ 6 小時前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人

俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人

TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
滲透率不足10% 中國品牌佔80%！越南成掃地機器人新戰場

滲透率不足10% 中國品牌佔80%！越南成掃地機器人新戰場

越南胡志明市街頭，摩托車依舊穿梭，小轎車數量明顯增多，折射出當地消費水準正在攀升，這吸引了中國掃地機器人龍頭企業紛至沓來。

鉅亨網 ・ 2 天前
$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

$1突發搶龍蝦！富臨皇宮大閘蟹+片皮鴨放題限時77折！人均$499起歎蟹粉三重奏撈、蟹粉湯小籠包

踏入秋天，又到大閘蟹當造季，各位蟹迷當然要好好把握機會，瘋狂食到夠！富臨皇宮最近推出兩小時無限任食大閘蟹及片皮鴨放題優惠，限時77折後人均低至$499即可盡情想食幾多就幾多！而富臨皇宮更加碼每人再送一份「珍味定食」，當中每人有一隻黑魚子、和味鮑魚、蜜汁叉燒、溏心蛋、話梅紅茄，大食控都一定夠飽！9月25日晚上9點大家只要去Klook預訂，獨家再送一份蟹粉三重奏撈及任食蟹粉湯小籠包，cp值極高！各位快趁優惠價約齊親朋戚友食餐勁喇！

Yahoo Food ・ 2 小時前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）

灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）

灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！

Yahoo Food ・ 1 天前
陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚

陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚

做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙

長者自助餐快閃5折！8度海逸酒店自助餐優惠 人均低至$224任食鱈場蟹腳＋煎鴨肝伴黑松露汁＋芒果拿破崙

位於土瓜灣的8度海逸酒店在KKday推出自助晚餐及假日自助午餐半價優惠，人均低至$244，長者人均$224起，即可享用多元國際美食！自助晚餐菜式包括冰鎮鱈場蟹腳、生蠔、海蝦及多款刺身壽司，還有煎鴨肝伴黑松露汁、避風塘軟殼蟹、蒸小龍包、脆皮有米豬、法式香煎龍脷柳牛油汁、清蒸石斑、胡椒豬肚雞、椒鹽鮮鮑魚等高質菜式，令人垂涎！假日自助午餐同樣精彩，提供冰鎮海鮮、紅酒燴牛肋條、法式芝士焗海鮮、日式醬燒芝麻春雞、芒果拿破崙等，誠意十足！立即睇下文了解詳情啦！

Yahoo Food ・ 1 天前
美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候

美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候

據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。

鉅亨網 ・ 1 天前