【屈臣氏】免費專業健康評估 送獨家健康優惠券（04/11-27/11）

屈臣氏11月份繼續幫大家進行健康評估！評估會涵蓋三高風險、骨質密度、肌力測試等等慢性疾病風險評估，仲有口腔健康評估等，現場仲會有獨家健康優惠券同埋健康產品88折優惠！

免費健康評估時間表

11月4日 (二) 至 11月6日 (四)

上水彩園商場三樓R42 & R43號舖

11月18日 (二) 至 11月20日 (四)

天水圍天恩路12-18號 +WOO嘉湖一期地下G73A,G74及G75號舖

11月25日 (二) 至 11月27日 (四)

藍田啟田商場一樓101A號舖

時間：

10:30am - 2:30pm

3:30pm - 6:30pm

*每人限登記一個名額，名額有限，不設提前預約，須於當日到現場排隊

*血糖測試建議空腹或餐後兩小時進行。免費健康評估服務只適用於年滿18歲或以上人士，屈臣氏健康專業團隊會按客人身體狀況，判斷是否適合進行各項測試，敬請留意。

日期：2025/11/04 - 2025/11/06；2025/11/18 - 2025/11/20；2025/11/25 - 2025/11/27

地點：屈臣氏上水彩園商場、天水圍+WOO嘉湖一期、藍田啟田商場分店

