【屈臣氏】買指定高露潔牙膏4支 送$214禮品（即日起至11/11）

由即日起至11月11日，去屈臣氏門市或網店買4支高露潔光感白白金系列牙膏85g或紫鑽煥光美白牙膏100g，即送總值超過$214禮遇！

門市或網店買4件送總值$214禮遇：

TEMPO三層印花蘋果木衛生紙10's x 2件

ORITA 洗衣珠 英國梨香味 24顆 x 2件

Walch 筒裝濕紙巾40片裝

李錦記金醬油

網店買8件，額外加送：

KAKAO FRIENDS 陶瓷碗套裝 (4個裝)

TEMPO 抗菌倍護濕紙巾迷你裝6包裝

TEMPO 四層天然無香袋裝面紙4包裝

屈臣氏網店傳送門

日期：即日起至2025/11/11

地點：屈臣氏分店或網店

