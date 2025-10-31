Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】買全線醫學美肌產品滿$300 送$50醫學美肌產品優惠券（即日起至02/11）

屈臣氏精選一系列醫學美肌產品，BIODERMA SENSIBIO醫學深層卸妝禮盒 (500毫升x 2) $189、精選 CETAPHIL 積雪草舒敏產品買1送1、CETAPHIL 賦活塑顏系列產品8折、PHYSIOGEL 抗敏紓緩/全天候水分修復保濕/膠原蛋白彈滑亮肌精華面膜5片裝第2件半價、AVENE 細胞激活再生面霜 50毫升半價、精選QV產品 第2件半價！

另外，由即日起至11月2日，易賞錢會員買任何醫學美肌產品，即送 CERAVE修復霜試用裝7毫升；買全線醫學美肌產品滿 $300，加送屈臣氏$50醫學美肌產品優惠券！

屈臣氏網店傳送門

日期：即日起至2025/11/02

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

