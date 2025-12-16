精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【屈臣氏】醒臣星期二！自家品牌日 3件88折 + 滿$60送$20優惠券（只限16/12）
本週限時屈臣氏自家品牌優惠:
讓溫柔嘅觸感，守護你生活每個細節。屈臣氏品牌棉柔細緻面紙(旅行裝)，選用柔軟親膚紙質 ，三層厚實設計，強韌唔易爛，潔膚抹手都咁安心。而家易賞錢會員於12月22日前可享獨家優惠買1送1！今日(16/12)買精選屈臣氏品牌產品(電話卡/儲值卡 除外) 3件更有額外88折*，滿$60送您$20屈臣氏優惠券^。另外仲有多款限時屈臣氏自家品牌優惠，快啲嚟屈臣氏入手居家好物啦！
屈臣氏 棉柔細緻面紙(旅行裝) S 5包裝X110張 (3層) 買1送1，平均$11/件！
Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳/水楊酸煥膚潔膚露500毫升，組合價 $229！
屈臣氏維他命C+鋅水溶片30片，買2送1！
屈臣氏 棉柔細緻面紙（旅行裝）3層 X 100張，優惠價$16/2件！
屈臣氏衛生紙10卷，優惠價$48/2件！
*「額外88折」優惠以易賞錢會員價作計算，並只限12月16日。香港分店一切價格均以港元計算；澳門分店一切價格則以澳門元計算。 88折後每件平均折實價以購買3件同款產品的價錢作計算。
^易賞錢會員於屈臣氏購買屈臣氏品牌產品 (電話卡/儲值卡 除外)滿$60送$20屈臣氏優惠券。門市購物可獲實體優惠券；網店購物可獲電子優惠券;
^^指定產品包括自家品牌美肌護膚、保健品及維他命及傷口護理產品。優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
—
日期：只限2025/12/16
地點：屈臣氏分店及網店
