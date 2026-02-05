Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
【屈臣氏】BLACKMORES魚油買1送1、LIFE NUTRITION產品買6送4
屈臣氏精選一系列健康產品，LIFE NUTRITION樂怡善產品買6送4、維特健靈五色靈芝150粒禮盒裝 (附送活關素10粒) $1,359(買精選蟲草/靈芝產品滿$688送$100優惠券)、BLACKMORES高濃度深海魚油健腦配方60粒/無腥味魚油迷你膠囊200粒買1送1、精選HOLLAND & BARRETT產品第2件半價、精選惠氏 Materna 產品買3送1、馬百良强身海狗丸400粒裝$458/2件！
同時，易賞錢會員買滿$388送$80屈臣氏利是，買任何產品即可加$48換購麥提莎朱古力分享桶裝或獅球嘜花生香味健康食油900毫升3支裝。
日期：即日起至優惠結束
地點：屈臣氏分店及網店
