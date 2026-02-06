焦點

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞

【屈臣氏】RERISE天然植萃護染膏、PHYSIOGEL抗敏紓緩面部護理系列買1送1

屈臣氏精選一系列個人護理好物，RERISE 天然植萃護染膏買1送1、全線KOTEX護墊第2件半價、精選DERMAFIRM 系列8折、買全線AVENE 產品滿$800即減$100、PHYSIOGEL抗敏紓緩面部護理系列買1送1、娥羅納英H 軟膏50克$38、SUPERFOOD LAB 超級膠原紅粉升級版/超級健腸益生菌14包裝 $199/件！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

72歲李楓入住老人院近況曝光 曾兩度破產由九肚山搬到村屋居住

現年72歲嘅李楓（原名李惠歡），有「TVB御用八婆」之稱，2020年約滿離巢TVB，2023年承認已入住老人院近一年，分配到獨立房間嘅佢感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，同時佢亦唔覺得晚景淒涼。近日有網民喺社交網站上載李楓嘅老人院生活嘅近照，片中嘅佢留有灰白長髮，著上花紋上衣配上黑色長褲，拎住麥克風中氣十足地大唱粵曲，睇落精神。

Yahoo娛樂圈 ・ 16 小時前
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份

惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。

Yahoo Food ・ 23 小時前
食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味

食客外賣app落單備註想加底 餐廳印單只見「我很肚餓」送贈菠蘿包 網民大讚滿滿人情味

大家平常在外賣平台落單時，或多或少都試過想加底、加餸，卻偏偏找不到相關選項，只能靠備註碰碰運氣。近日就有網民於社交平台Threads上分享一段溫暖又搞笑的外賣經歷，原本只是想多要幾口麵，結果因為備註印出的字數所限，餐廳竟然暖心送贈一個菠蘿包，令不少網民大讚餐廳充滿人情味！

Yahoo Food ・ 2 小時前
佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

佘詩曼也許是「機場穿搭天才」，這3款大手袋名單快收藏：Chanel、Givenchy、Marni實用又好看

誰說機場穿搭只能舒適隨便？視后佘詩曼的機場造型，每次都是既舒服又時尚，而她最厲害的一點，就是懂得用一個有份量、有設計感的大手袋，來提升整個造型的質感與實用度！

Yahoo Style ・ 1 小時前
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

Yahoo娛樂圈 ・ 19 小時前
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！　母子澳洲購物如姊弟

近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。

姊妹淘 ・ 20 小時前
【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品

【惠康】滴露洗衣旋珠買2送2 再送$434豐富禮品

今期惠康有豐富禮品優惠，滴露全能抗菌/天然極淨洗衣旋珠56粒裝買2送2再送總值$434禮品；買1袋李錦記舊裝特級蠔油孖裝，即送總值$42禮品；買4罐安記海味溏心鮑魚180克，即送總值$66禮品；買維他奶/鈣思寶/維他常溫飲品滿$88，即送總值$64禮品；買李施德林產品滿$159，即送總值$89禮品！

Yahoo著數 ・ 1 小時前
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！　母女神基因驚豔粉絲

BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。

姊妹淘 ・ 1 天前
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停　身體急速衰竭關鍵原因曝光

韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。

姊妹淘 ・ 21 小時前
46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿

46歲吳尊與15歲女兒「神顏父女檔」合影雜誌！Neinei獲好基因，斯文氣質爆滿兼有修長美腿

吳尊女兒？不還是綜藝《爸爸回來了》的那個4歲小女孩嗎？吳尊最近和女兒Neinei一同為雜誌拍攝，而Neinei已是15歲的活潑少女，不但長得斯文優雅，也明顯地遺傳了父親的身高，擁有修長美腿。不得不說，時間實在過得太快。

Yahoo Style ・ 2 小時前
中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查

中國反擊了！貨物要改道 加強巴拿馬進口商品檢查

巴拿馬最高法院上周以違憲為由，取消長江和記實業在巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約，這幾天多家外媒注意到中國在回應這一判定時的措辭明顯升級，預料中方將反制。

鉅亨網 ・ 4 小時前
屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

屯門青山男子墮崖一度捉緊大樹　直升機救起清醒送院

【on.cc東網專訊】屯門發生行山意外。今午(5日)12時10分，執法部門接報指，一名姓陳(18歲)男子於青山寺徑附近行山時，意外跌落山崖，他手部捉緊一棵大樹待救。救援人員接報趕往現場，並通知政府飛行服務隊直升機到場協助。

on.cc 東網 ・ 21 小時前
1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)

1989年龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明引渡回港(更新)

泰國警方周一(2月2日)以涉嫌非法入境拘捕一名潛逃37年的姓梅62歲香港男子，正安排引渡，據了解他涉及1989年西貢龍蝦灣「五花大綁」謀殺案，案發5年後一直潛逃泰國，預料明日將被引渡回港，香港警方明日下午將在機場交代案情。本港警方表示，東九龍總區刑事部正跟進調查案件。

am730 ・ 1 天前
金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲　事業陷雙重危機

金宣虎又陷爭議！拍戲疑「起生理反應」畫面瘋傳＋逃稅疑雲　事業陷雙重危機

近日，韓國男星金宣虎拍攝電視劇的花絮畫面引發討論。在這個片段中，他疑似在和女演員對戲時出現生理反應，加上最近韓媒報導他透過家族公司逃稅，雙重爭議接連曝光，導致他的演藝工作受到影響，部分代言暫停，新戲也傳出遭抵制。

姊妹淘 ・ 20 小時前
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷

網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...

BossMind ・ 1 天前
押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀

押注黃金大賺30億美元後 一位中國交易員大舉沽空白銀

【彭博】— 因押中金價創紀錄上漲而名聲大噪的一位中國億萬富翁交易員，如今把目光投向了白銀的急速飆升，並持有目前價值近3億美元的空倉。

Bloomberg ・ 19 小時前
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店

3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店

YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。

infocast ・ 19 小時前
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」　ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

特朗普關鍵勝利？巴拿馬運河裁定惹怒中國

《CNBC》周三 (4 日) 報導，中國官方近日強烈抨擊巴拿馬最高法院裁定，警告巴拿馬若不改變方向，將「不可避免地付出沉重代價」。此舉發生在巴拿馬最高法院裁定，撤銷香港長江和記實業 (00001-HK) 旗下公司在巴拿馬運河兩端港口的經營許可後不久。外界普遍認為，該裁決被視為美國總統特朗普在西半球安全布局上的一項重大勝利。

鉅亨網 ・ 1 天前
中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！

中六合彩頭獎唔好退休？日本過來人億元級智慧！

上期六合彩頭獎有兩注中，每注獲派二千三百多萬獎金。打工仔聽到都可能會發夢，如果幸運兒係自己，第一件事係返公司賠錢劈炮。不過日本有曾中過頭獎的幸運兒，就慶幸當年中獎後堅持返工，令他未至於一無所有。

Yahoo財經 ・ 1 天前