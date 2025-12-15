Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【屈臣氏】屈臣氏VIP Day星期一尊享92折 (只限15/12)

又到咗逢星期一嘅屈臣氏VIP Day，今日(15/12) VIP嚟屈臣氏網店買滿$600輸入優惠碼[VIPDAY]獨享全單extra 92折！屈臣氏網店雙12活動得返最後幾日，各位VIP們注意，想以優惠價入手一系列健康、個人護理同埋護膚產品？記得今日去網店shopping啦，今日易賞錢VIP會員喺網店買夠$600可享有額外92折！

屈臣氏網店傳送門

升級成為VIP尊享更多豐富獨家禮遇：

VIP會員日﹕逢星期一於網店購物滿$600輸入優惠碼全單92折^

迎新獎賞﹕首次網店消費享$80 折扣及首次門市消費享$50折扣優惠

生日禮遇﹕送生日禮物一份 (隨機送出) + 屈臣氏$50健康產品 /$30護膚及美妝 /$20個人護理電子優惠券各一張

免費送貨﹕全線門市點購站及網店購物滿$350享免費送貨服務

日期：只限2025/12/15

地點：屈臣氏指定分店及網店

