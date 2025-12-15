精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
【屈臣氏】屈臣氏VIP Day星期一尊享92折 (只限15/12)
又到咗逢星期一嘅屈臣氏VIP Day，今日(15/12) VIP嚟屈臣氏網店買滿$600輸入優惠碼[VIPDAY]獨享全單extra 92折！屈臣氏網店雙12活動得返最後幾日，各位VIP們注意，想以優惠價入手一系列健康、個人護理同埋護膚產品？記得今日去網店shopping啦，今日易賞錢VIP會員喺網店買夠$600可享有額外92折！
升級成為VIP尊享更多豐富獨家禮遇：
VIP會員日﹕逢星期一於網店購物滿$600輸入優惠碼全單92折^
迎新獎賞﹕首次網店消費享$80 折扣及首次門市消費享$50折扣優惠
生日禮遇﹕送生日禮物一份 (隨機送出) + 屈臣氏$50健康產品 /$30護膚及美妝 /$20個人護理電子優惠券各一張
免費送貨﹕全線門市點購站及網店購物滿$350享免費送貨服務
—
日期：只限2025/12/15
