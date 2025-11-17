警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等
【屈臣氏】購買指定產品 即享5倍易賞錢積分（即日起至25/11）
由即日起至11月25日，易賞錢會員到屈臣氏門市及網店買自家產品、全線頭部護理及指定護膚和健康產品，即享5倍易賞錢積分！
精選推介包括CUREL碳酸泡沫精華/碳酸泡沫潔面乳第2件半價、ARENCIA紅膠原蛋白凝膠面膜4片/牛膝草精華面膜5片裝買2送1、JM SOLUTION 爽膚棉片/The Effect面膜買2送1、MEDIHEA精選面膜10片裝買2送1、友營堂木酢健之貼8片裝2件7折、蘭納全線產品2件7折、雀巢三花高鈣健骨低脂奶粉 800克易賞錢會員價 $90！
—
日期：即日起至2025/11/25
地點：屈臣氏分店及網店
