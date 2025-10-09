Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【維多C®x屈臣氏】免費健康評估 送$50 COVA現金券+精美環保袋（11/10-26/10）

維多C® x 屈臣氏於10月11-26日期間舉行免費健康評估，評估涵蓋骨質密度、肌力測試等慢性疾病風險評估，以及口腔健康評估等等，幫大家身體喺轉季前做足準備！

於以上指定日期及店舖完成健康評估後，仲可以搵維多C®健康大使做免疫力健康測驗，了解自己嘅免疫力狀況。成功完成健康評估及免疫力試驗，即送 $50 Cova 現金券及精美環保袋。

維多C® x 屈臣氏免費健康評估網上預約

登入指定預約連結，輸入手機號碼 預約服務「維多C® x 屈臣氏 免費健康評估 」 揀選門店及時間，提交預約

*屈臣氏免費健康評估服務只適用於年滿18歲或以上人士

日期：2025/10/11 - 2025/10/26

地點：屈臣氏分店

