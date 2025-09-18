【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 李施德林500毫升產品買1送1（即日起至優惠結束）

焦點

一號戒備信號於周四維持

屈臣氏精選一系列個人護理好物，全線李施德林500毫升產品買1送1、全線男士護理產品第2件半價、SALON DE PRO沙龍級白髮染霜買1送1、LUX麗仕植萃香氛沐浴露-藍風鈴/深層淨化/透亮淨肌 550克 $20/件、清爽透氣特長護墊40片孖裝買2送1！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

iHerb週年慶限時71折優惠碼！第4個星期週末指定iHerb品牌71折 平價入手益生菌、韓國人氣膠原蛋白面膜都有平

iHerb週年慶限時71折優惠碼！第4個星期週末指定iHerb品牌71折 平價入手益生菌、韓國人氣膠原蛋白面膜都有平

iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第4個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！

Yahoo Food ・ 1 小時前
日本雨傘推薦2025：5大質感品牌讓你告別狼狽，輕量、防風、晴雨兩用

日本雨傘推薦2025：5大質感品牌讓你告別狼狽，輕量、防風、晴雨兩用

嚴選 2025 年 5 大日本高質感雨傘品牌，從隨身迷你傘到收藏級長傘，讓你輕鬆告別狼狽，應對各種生活場景與風格需求！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
最後一天優惠合集！百佳道地極品無糖茶買2排送1排、一田王子Ka 4in1洗衣液袋裝買1送1（每日更新）

最後一天優惠合集！百佳道地極品無糖茶買2排送1排、一田王子Ka 4in1洗衣液袋裝買1送1（每日更新）

Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年9月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Brunello Cucinelli Tote Bag低至半價、JOSEPH黑色長裙低至2折、ISABEL MARANT打結設計皮帶只是$826！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）

【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）

7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！

YAHOO著數 ・ 19 小時前
施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

施政報告2025｜放寬寵物入餐廳！30年禁令終結 過去曾有寵物友善餐廳違法被罰停業7天

香港狗主期待多年的「寵物入餐廳」願望終於實現！寵物入餐廳在國外很平常，但根據現行香港法例《食物業規例》是限制寵物進入餐廳的。根據政府統計處數據，全港有超過24萬住戶飼養貓狗，佔總住戶的9.4%，反映寵物經濟的巨大潛力，不過這條法例卻讓不少毛孩主人在外出用餐時感到不便。好消息是，剛剛發佈的《行政長官2025年施政報告》宣佈即將放寬限制，容許食肆申請牌照，讓狗狗進入餐廳，結束長達30年的寵物狗入餐廳禁令。

Yahoo Food ・ 19 小時前
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）

【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限16/09）

屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏毛孔潔淨泥膜 100克 $148/2件、屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 5包裝X110張買1送1、NATURALS BY WATSONS 摩洛哥堅果潤唇膏 $21.9/件、屈臣氏奧米加-3深海魚油1000毫克200粒 $139/件！

YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon 海外代購、代運攻略 2025

Amazon 海外代購、代運攻略 2025

對於持續關注 Yahoo Tech 的讀者們，時常也會看到我們帶來不少 Amazon 的減價、折扣優惠，很多都是已經編輯千挑萬選，能夠一鍵免費送貨到門前的商品。然而間中也有不少大額折扣或是特殊商品都會有地區限制，這時候只需要借助代購、代運服務，就可以順利買得心頭好了！

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）

【優品360】任何購物加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝（即日起至18/09）

優品360有「一買即換」優惠，即日起至9月18日，任何購物可以優惠價換優品360產品，如加$10換YBC Levain 芝士夾心餅16件裝、加$18換純甄原味啜啜乳酪200克x4件裝、加$19換珍殿紅燒鮑魚4隻裝200克、加$28換麥維他朱古力橙餅2件、$75換福斯蒂諾酒莊V珍藏級紅酒750毫升。

YAHOO著數 ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港

如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡近期好價，HK$270 購 512GB 免運費

Amazon優惠｜Samsung EVO Select microSD 卡近期好價，HK$270 購 512GB 免運費

手邊缺 microSD 卡的朋友看過來！Samsung 去年推出的 EVO Select 卡目前正在 Amazon 上促銷。512GB 容量幾乎降到了歷史低點，只要 US$35，換算過來大約是 HK$270 且符合滿 US$49 免運費。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏

近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面

施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面

《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。

Fortune Insight ・ 19 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000

最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。

鉅亨網 ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」

行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。

AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市　售價僅美心四分之一

中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。

Yahoo財經 ・ 1 天前
尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產

尋求出貨｜傳恒生擬出售逾78億房地產抵押貸款組合 涉英皇國際及大鴻輝興業在內資產

彭博引述消息報道，恒生銀行（011）正尋求出售規模至少10億美元（約78億港元）的房地產抵押貸款組合，以解決香...

BossMind ・ 15 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」

姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘

聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘

美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。

Yahoo財經 ・ 8 小時前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？

不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？

由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經

鉅亨網 ・ 1 天前