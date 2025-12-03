【屈臣氏】買屈臣氏品牌產品滿$60送$20優惠券 指定產品再享5倍積分（即日起至08/12）

喜歡華麗奢華美學的朋友們應該對Versace並不陌生，美杜莎頭像、希臘回紋和巴洛克風格都是其標誌性的風格。最近趙露思更帶起Versace手袋潮流，大家看到Versace除了華麗外，還有優雅知性的風格，同款Medusa '95更一度買到缺貨！現在適逢12月各大網站都推出大減價優惠，Yahoo購物專員發現Farfetch不僅有貨而且還低至5折可以買到，有愛上Versace手袋的各位，以下推介的款式總有一款擊中你的心～

Yahoo Style HK ・ 2 小時前