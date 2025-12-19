Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

由即日起至12月21日，易賞錢會員到屈臣氏門市/ 網店買醫學美肌產品滿$300，即送你$50優惠券；同時，買任何醫學美肌產品1件獨家送PROCALUN米釀潤白/麥蘆卡蜜潤長效修護手霜10克 (價值 $10)！精選醫學美肌產品包括精選DERAMFIRM產品8折、精選REJURAN 麗珠蘭面膜買1送1、CETAPHIL 賦活塑顏系列8折、精選LA ROCHE POSAY產品第2件半價、BIODERMA SENSIBIO醫學深層卸妝禮盒 (500毫升 X 2件) $199、PHYSIOGEL 抗敏紓緩面膜 / 全天候水分修復保濕面膜 / 膠原蛋白彈滑亮肌精華面膜5片裝 $89/件(只限 20/12)！

屈臣氏網店傳送門

廣告 廣告

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

【屈臣氏】限時3日 買醫學美肌產品滿$300即送$50優惠券

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso