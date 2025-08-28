Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】旅行必備好物精選（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選旅行必備好物，屈臣氏柔淨旅行毛巾套裝$19/件、DODOME 即棄浴缸套(2個裝)$20/件、BANANAL清爽控油滋養液 100毫升$119/件、LAKEY 出行坐廁墊10片$22/件、ELLIPS髮絲營養系列受損修護50粒$79/件、LA ROCHE-POSAY 旅行體驗裝$80/件、LA ROCHE-POSAY 旅行體驗裝$80/件、日本叮叮清涼舒緩走珠液20毫升$21.9/件、CETAPHIL舒特膚溫和護膚套裝$49/件！

屈臣氏網店傳送門

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit