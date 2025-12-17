【屈臣氏】精選產品自由配搭 買2送1（即日起至優惠結束）

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

工作、照顧屋企忙碌，其實照顧好自己一樣咁重要。日常入貨嘅時候，順手為自己補返啲日常所需，唔同季節﹐護髮、保健產品都會有唔同需要。而家嚟屈臣氏，多款精選護髮、健康產品任你揀買2送1，仲有新登場人氣日韓護髮新品，俾你自由 mix & match 揀到啱。

*優惠以最低價格產品作為送贈產品，以單一發票及折實價計算

屈臣氏網店傳送門

精選頭髮護理產品：FLUFFY FORM綿羊系豐盈美髮洗髮露280毫升，3件每件平均折實價 $80.4；UNOVE 深層受損修護髮膜護髮320克 - 溫暖花香，3件每件平均折實價 $90.5；VT微針防脫激活生髮頭皮精華15毫升

3件每件平均折實價 $99.2。

BCL SECRET SALON 柔順亮澤美髮精油噴霧60毫升/ 前髮瞬間定型噴霧45毫升，3件每件平均折實價 $72.7。

CLAYGE PLUS EAU護色補色洗頭水及護髮素一天試用裝，3件每件平均折實價 $10。

全線JENNY HOUSE染髮及造型產品：髮根豐盈持久定型噴霧 200毫升，3件每件平均折實價 $79.4；髮際線修飾陰影粉 4克 (各款)，3件每件平均折實價 $59.4。

佳存UC-II 關節配方30粒，3件每件平均折實價 $200。

精選HOLLAND & BARRETT 產品：高效維他命B雜 120粒3件每件平均折實價 $98.7；維他命C（長效配方）1000毫克 120粒，3件每件平均折實價 $159.4。

精選POLAR 極研產品：RTG醫學級海魚油 60粒，3件每件平均折實價 $265.4；強效驅風天麻丸 300粒，3件每件平均折實價 $112。

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

