錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

【屈臣氏】SALON DE PRO白髮補染棒買1送1、如珀昆布精華護髮染髮膏送負離子梳

屈臣氏精選頭髮護理好物，精選洗護髮/染髮/造型產品第2件半價、精選染髮產品買1送1、SALON DE PRO 白髮補染棒2件每件平均折實價 $34、LPLP如珀昆布精華護髮染髮膏 $278/件(送價值 $398 TESCOM 長柄負離子梳)！

另外，易賞錢會員買滿$388送$80屈臣氏利是；買洗護髮/染髮/造型產品滿$128送刀嘜金裝健康花生食油200毫升、滿$250送$50屈臣氏頭髮護理產品優惠券！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

