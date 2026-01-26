【屈臣氏】SALON DE PRO白髮補染棒買1送1、如珀昆布精華護髮染髮膏送負離子梳

印度西孟加拉邦爆發尼帕病毒（Nipah virus）疫情，近日錄得至少5宗病例，包括醫護人員，另有近100人被要求居家隔離，世界衞生組織將尼帕病毒列為致命的人畜共患病毒，主要由果蝠攜帶，可透過被污染的食物傳播給人類，或直接人傳人，死亡率40%至75%。印度中央政府派出緊急小組防止進一步蔓延，多個鄰近地區加強防範，泰國因應有大量印度遊客入境，曼谷與布吉等地機場加強對來自印度遊客的健康監測。接壤印度的尼泊爾亦下令加強機場及邊境口岸的檢疫監測。

am730 ・ 18 小時前