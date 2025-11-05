焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列健康產品，精選善存產品2件7折、虎標鎮痛藥布(溫感) (27片裝)$129.9/件、買任何撒隆巴斯產品滿$139獨家送撒隆巴斯舒適貼1片 2件、純之益 虎芝蟲草 60粒 /靈芝保60粒$597/3件、易賞錢會員專享全線金山金門一條根產品2件7折、同溢堂 益安寧丸113粒X3瓶$660/2件、LANNA蘭納肚臍貼5片 / 足貼30片/膝蓋貼20片/頸椎貼20片2件7折、友營堂木酢健之貼8片裝2件7折！

屈臣氏網店傳送門

廣告
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選善存產品2件7折（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

11 food.

其他人也在看

毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！

毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？

《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？

Yahoo財經 ・ 23 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年

75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？

港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？

港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）

28Hse.com ・ 15 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛

運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享

食尚玩家 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出　黑市掀「搶人大戰」

（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。

法新社 ・ 19 小時前
真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主

真人版長髮公主傳由Lisa擔任？《魔髮奇緣》「樂佩」角色人選傳聞多，網民敲碗最想「她」成為迪士尼公主

BLACKPINK成員Lisa 近日被傳將出演迪士尼真人版《魔髮奇緣》樂佩公主，這位集甜美氣質與舞台魅力於一身的超人氣偶像，讓粉絲們視她為現實版的公主。

Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」

真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」

KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...

BossMind ・ 1 天前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死

電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
英超話題 ｜C朗責之切　阿摩廉註定難在曼聯成功

英超話題 ｜C朗責之切　阿摩廉註定難在曼聯成功

曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。

Yahoo 體育 ・ 10 小時前
本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！

本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！

最近本地女生 Hidee 在 Instagram 帳號「dottiehidee」發片，分享她受爸爸拜託用一張珍 […] The post 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ first appeared on OLO. 這篇文章 本地女生用父親 46 年前的「歷史文物級燒肉劵」成功兌換一斤燒肉！ 最早出現於 OLO。

OLO Magazine ・ 1 天前
新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水

新居屋｜觀塘安楹苑驚現「流白華」「壁癌」驗樓師：地台養滿咗水

本港居屋質素從來受人關注，而近年引入的「組裝合成」（MiC）技術興建的居屋就更受關注，事關已有多宗漏水屋事件。...

BossMind ・ 1 天前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。

姊妹淘 ・ 1 天前
廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣

廖啟智遺孀陳敏兒自爆手術後元氣大傷 傷疤長14cm 學胡楓養生秘訣

廖啟智遺孀陳敏兒近年低調生活，面對人生變故，展現出堅韌一面。日前，陳敏兒迎來65歲生日，本該是慶賀時刻，卻選擇公開分享健康危機，坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術。雖然未詳細披露病情，但近日佢喺其YouTube頻道《好好生活》分享術後恢復過程艱辛異常，直言，手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...

styletc ・ 1 天前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因

消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：

Yahoo Food ・ 1 天前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
歐聯 ｜曼城全隊放假　違反歐聯規例　補鑊免受罰

歐聯 ｜曼城全隊放假　違反歐聯規例　補鑊免受罰

哥迪奧拿打破其一貫的歐戰備戰習慣，突然取消週二的訓練課，但此舉觸發歐洲足協的規例，參加歐聯的球隊，比賽前一天必須開放至少15分鐘的訓練時間，以履行轉播權持有者的服務義務。

Yahoo 體育 ・ 7 小時前
隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天

隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天

美國聯邦政府停擺期間間，財政部已從市場抽走逾 7,000 億美元現金，其緊縮效果「堪比多次升息」，導致關鍵融資指標達到危險水準。然而，一旦政府重開，財政部將釋放數千億美元流入市場，這場「金庫放水」被視為「隱形量化寬鬆」，將成為年底風險資產如比特幣、小型股大規模搶購的關鍵催化劑。

鉅亨網 ・ 5 小時前
安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌

安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌

根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解

鉅亨網 ・ 15 小時前