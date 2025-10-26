【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 JENNY HOUSE魔力布丁染髮劑買1送1（即日起至優惠結束）

焦點

新民黨公布參選名單　葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任

屈臣氏精選一系列日韓護理產品，JENNY HOUSE 魔力布丁染髮劑 (70毫升+ 70毫升)買1送1、MENTHOLATUM水彩潤唇膏2件75折、NUMBUZIN 數字面膜5片裝買2送1、精選ARENCIA/VT產品8折、全線SUISAI洗顏粉產品買2盒送1 盒櫻花蜜桃香淨透酵素粉(價值$130)、CANMAKE 多效亮研遮瑕膏買1送1、KATE怪獸級持色唇膏 EX10 / EX9 $89/件！

屈臣氏網店傳送門

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

其他人也在看

張致恒內地登台唱《眼紅館》　髮型成焦點　網民：好多頭髮又很光頭

張致恒內地登台唱《眼紅館》　髮型成焦點　網民：好多頭髮又很光頭

下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。

Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢

現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金

am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠

北京新招應對特朗普 反擊更狠

面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。

信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒　預告水着收爐明年請早

鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒　預告水着收爐明年請早

【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，

東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
中國管制稀土出口　歐盟致力終結依賴

中國管制稀土出口　歐盟致力終結依賴

（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。

法新社 ・ 14 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場　人逢喜事索過以前

莊思敏峇里婚禮水着終於登場　人逢喜事索過以前

【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。

東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶　亮出委任證斷正　東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo

小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶　亮出委任證斷正　東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
英皇新人黃峻熙涉未經同意下威脅發布私密影像被起訴 經理人霍汶希︰已終止合作

英皇新人黃峻熙涉未經同意下威脅發布私密影像被起訴 經理人霍汶希︰已終止合作

尋日嘅法庭新聞中，一名19歲青年涉嫌於今年8月威脅會發布他人私密影像，而被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪。有消息指案件被告係年僅19歲嘅英皇新人黃峻𤋮（原名黃子晉）。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲　昔被封時尚偶像　與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。

Yahoo新聞 ・ 16 小時前
美婦每日服薑黃粉三年　肝臟受損白血球下降　專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

美婦每日服薑黃粉三年　肝臟受損白血球下降　專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo

【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。

Yahoo 健康 ・ 1 天前
華留學生在英詐取鐵路延誤賠償　重囚最多30個月

華留學生在英詐取鐵路延誤賠償　重囚最多30個月

【on.cc東網專訊】兩名中國留學生涉嫌自2021年起，在英國利用鐵路延誤賠償機制的漏洞，榨取超過15.5萬英鎊（約160萬港元），近日分別被判囚30個月以及17周。

on.cc 東網 ・ 1 天前
騙案｜自稱「聖功會」社工　籲贊助100份三文魚定食予長者

騙案｜自稱「聖功會」社工　籲贊助100份三文魚定食予長者

騙案頻生，有市民遇到新手法。騙徒自稱是「聖功會」的社工，邀請他贊助100份三文魚定食，但服務對象竟然是長者。 網民近日在社交平台Threads分享對話截圖，對方聲稱是「聖功會日間護老中心」的社工丁姑娘，指接下來有活動提供予長者和家屬，想邀請事主贊助100份三文魚壽司定食給公公婆婆。事主隨即回覆指「唔可以，老人家唔

am730 ・ 18 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡　據報涉纏頸增性刺激 (更新)

珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡　據報涉纏頸增性刺激 (更新)

昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞

am730 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）

【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）

Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！

YAHOO著數 ・ 1 天前
17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？

17歲大女林霏兒遭網民留言惡評 Bob林盛斌長文點名向網民挑機：你驚咩呀？

作為爸爸的Bob接力為女兒抱不平，今日（10月24日）在社交平台發長文，更截圖點名直斥該網民，對方標籤了林盛斌

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」　與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔

加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」　與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔

10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」

姊妹淘 ・ 1 天前
風假變例假｜栢檔海南雞員工直踩七日批不人道　管理層：唔好做囉　勞工處接130宗打風查詢

風假變例假｜栢檔海南雞員工直踩七日批不人道　管理層：唔好做囉　勞工處接130宗打風查詢

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙上月襲港，天文台一度發出十號颶風信號，全港須停課停工。惟有餐廳員工透露，高層將風假當作例假補償，但由於例假每月僅四日，導致員工需連續工作一星期，且類似情況非首次發生。曾有員工向管理層表達不滿，卻被回覆「你咪唔好做囉」。員工直言安排令人感到「很累、很不人道」，但礙於經濟不景、就業困難，只能「敢怒不敢言」。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）

【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）

惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！

YAHOO著數 ・ 1 天前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」

71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」

有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場

啟德維港1號兩房745萬沽 四年插水近四成 勁蝕416萬離場

啟德半新樓再現蝕讓個案，市場消息指，維港1號近日錄得一宗二手蝕讓，業主帳面損失近四成。

28Hse.com ・ 1 天前