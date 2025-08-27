渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選頭髮護理產品第2件半價、精選女性衛生護理產品買1送1、買任何口腔護理產品2件滿$159送陽光錫蘭檸檬茶、PHYSIOGEL抗敏紓緩系列買1送1、L'OREAL PARIS UV PERFECT抗UV隔離霜 (小金管) / 隔離水凝乳(小銀管)買1送1、CERAVE SA水楊酸煥膚潔膚露 473毫升$260/件！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至優惠結束
地點：屈臣氏分店及網店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【屈臣氏】買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99 額外88折+送$20電子現金券（只限26/08）
屈臣氏星期二醒醒你，今個星期二有一連串優惠，易賞錢App 會員買精選屈臣氏及獨家品牌產品滿$99更有額外88折，再送$20屈臣氏電子現金券！同時，本週限時屈臣氏棉柔細緻面紙(旅行裝) 3包裝X100張 $9/件、屈臣氏 無瑕光澤精華乳液330毫升 $49.9/件、屈臣氏亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片 $89/件！YAHOO著數 ・ 23 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝近期好價 HK$550！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 上有不錯價格，四隻裝只要 US$70 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 19 分鐘前
【龍豐】豐搶價 Lancome速效眼部卸妝液 $18/件（即日起至01/09）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Balea精華膠囊 $12/件、Lancome速效眼部卸妝液30ml $18/件、Diptyque香氛皂 34 Boulevard Saint Germain $18/件、Batiste頭髮乾洗噴霧 $22/件！YAHOO著數 ・ 23 小時前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年8月週年慶突發優惠低至71折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb最新有29週年慶預售優惠，由即日起至10月1日凌晨1點，逾400個品牌產品低至71折，在iHerb app首次下單並輸入優惠碼更可享全單71折，非常抵買！此外，iHerb還有一系列週年慶優惠，記得bookmark定文章，不要錯過iHerb全年最抵優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 1 小時前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,190 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Amazon優惠｜Kindle Colorsoft 單機首降，HK$1,720 購彩漫閱讀利器
各位喜歡用閱讀器看漫畫（尤其是彩漫）的朋友，Amazon 去年末新出的 Kindle Colorsoft 目前打出了前所未有的折扣。Yahoo Tech HK ・ 18 分鐘前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 37 分鐘前
陳國基物業「封塵」四年無人問津！本港商業地產市場有幾大鑊？
政務司司長陳國基持有的港島東商業物業，連續四年「預備出租」卻無人問津，折射本港商廈市場頹勢。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 21 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 1 天前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣
內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。AASTOCKS ・ 1 天前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 19 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定
滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...BossMind ・ 1 天前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 1 天前