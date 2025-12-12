Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

屈臣氏獨家發售麗珠蘭V臉面膜 & 水光修復煥膚面膜，3款面膜適合唔同肌膚嘅你地！快啲趁買2送1優惠入手啦！

屈臣氏網店傳送門

【屈臣氏】REJURAN麗珠蘭面膜 買2送1優惠（至16/12）

SHOP NOW

皇牌 PDRx 5%超水光面膜 ，你的敏感肌急救專家，適合敏感肌、乾燥泛紅肌膚，即時退紅舒緩，單次使用水分飆升116.5%！深層48小時持久保濕，含韓國最Hit麗珠蘭水光針黑盒同源成份c-PDRN + 專利抗老舒敏成分 PDRx。

【屈臣氏】REJURAN麗珠蘭面膜 買2送1優惠（至16/12）

SHOP NOW

麗珠蘭水光修復煥膚面膜，疲憊肌的急救面膜，適合20歲+，常跑戶外、而變得疲憊及乾燥敏感的肌膚。幫助改善受外部環境刺激或壓力而乾燥缺水、暗沉無光的肌膚狀態。多功能面膜具有亮白、舒緩、保濕、滋養、 抗皺，幫你一掃倦容，讓肌膚恢復活力光澤！

廣告 廣告

【屈臣氏】REJURAN麗珠蘭面膜 買2送1優惠（至16/12）

SHOP NOW

麗珠蘭煥顏修護V臉面膜緊緻提拉、V臉小顏，適合30歲+，臉部線條鬆弛、法令紋或有細紋困擾嘅你。雙重緊緻成分: 水光針黑盒同源成份c-PDRN + Purecolla專利彈性膠原蛋白，強效緊緻提拉，提拉雙下巴、抗皺淡紋！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日至2025/12/16

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso