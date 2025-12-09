Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【屈臣氏】醒臣星期二！自家品牌日 3件88折 + 限時屈臣氏自家品牌優惠（只限09/12）

醒臣星期二！屈臣氏自家品牌日，今日買屈臣氏品牌產品同指定獨家品牌3件即享88折，指定產品再享5倍易賞錢積分！易賞錢會員購買精選屈臣氏品牌產品滿$60仲送$20屈臣氏電子現金券！

屈臣氏網店傳送門

本週限時屈臣氏自家品牌優惠:

天氣乾燥加埋勤洗手，雙手容易乾燥繃緊 ！屈臣氏自家品牌蜜糖牛奶/薰衣草洋甘菊清香潔手乳補充裝500毫升，採用溫和潔淨配方。特別添加強效保濕因子，有效為肌膚補水鎖水，潔淨雙手之餘仲可以保持柔滑唔繃緊，冬天都可以享受柔潤觸感。而家易賞錢會員於12月15日前可享獨家優惠價 $10/2件！

【屈臣氏】蜜糖牛奶/薰衣草洋甘菊清香潔手乳補充裝500毫升 優惠價$10/2件

【屈臣氏】Natural By Watsons 潤膚露490毫升 (各款) $39/2件

【屈臣氏】Target Pro By Watsons 低敏長效保濕潤膚乳 優惠價$119/件

【屈臣氏】成人三層醫用口罩 -藍色 30個獨立包裝 買1送1

*「額外88折」優惠以易賞錢會員價計算。優惠只適用於屈臣氏品牌產品及指定獨家品牌（屈臣氏現金券及Watslife滴雞精除外）。優惠只適用於屈臣氏品牌日，不適用於其他優惠日（如易賞錢會員日）。每宗交易之發票只限使用優惠一次。

^易賞錢會員於屈臣氏購買精選屈臣氏品牌產品滿$60送$20屈臣氏電子現金券，電子現金券會於付款後存入易賞錢App帳戶。$20屈臣氏電子現金券可於下次購買精選屈臣氏品牌產品滿$40時使用，不適用於「屈臣氏品牌日」使用。 有效期請參閱電子現金券條款及細則。受現金券上之條款及細則約束。

優惠適用於全線屈臣氏門市及網店。不可與其他優惠同時使用。數量有限，售完即止。以單一發票及折實價計算。受條款及細則約束。如有任何爭議，屈臣氏保留最終決定權。

日期：只限2025/12/09

地點：屈臣氏分店及網店

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

