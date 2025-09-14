Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】樂悠咭綁定易賞錢會員 四星期慳高達$65（即日起至07/10）

易賞錢推出新一輪樂悠咭綁咭限定門市專屬優惠，長者只需以成功綁定易賞錢的樂悠咭付款，可即時賺取積分，更可享指定折扣優惠，一連四星期輕鬆可慳高達$65！

由即日起至10月7日（星期三除外），用已綁定易賞錢的樂悠咭付款，即可享用每星期指定類別的折扣優惠，包括新鮮生果/蔬菜、餅乾、中西醫藥、屈臣氏自家品牌紙品等。

屈臣氏網店傳送門

「樂悠咭」綁定易賞錢賬戶方法（門市限定）

【屈臣氏】樂悠咭綁定易賞錢會員 四星期慳高達$65（即日起至07/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/07（星期三除外）

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit