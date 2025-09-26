Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】黃金節激賞 指定分店買滿$888即減$100（26/09-08/10）

屈臣氏推出黃金節激賞優惠，由即日起至10月8日，於34間指定店舖消費滿$888即減$100，於7間指定店舖消費滿$1,488即送20吋行李箱(價值$399，限量200件)！同時仲有多款人氣健康補給，虎標鎮痛藥布(清涼) (27片裝) $126/件、撒隆巴斯鎮痛膏布80片裝 $80/件、黃道益活絡油 50毫升 $299/4件、京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏便利裝 (10包) $78/2件、精選OLAY勝肽系列產品 $299/件、JM SOLUTION THE EFFECT 面膜10片買1送1、精選NEUTROGENA產品買1送1！

屈臣氏網店傳送門

日期：2025/09/26 - 2025/10/08

地點：屈臣氏指定分店及網店

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

