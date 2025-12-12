Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

OLAY x 屈臣氏限時全線優惠！快啲入手近期被封為「微整Cream」必囤人氣OLAY紅金面霜！網友紛紛讚嘆其抗老效果完勝一般膠原面霜，全因其重磅加入訊號肽多效改善老化跡象，首創「類肉毒肽」緊緻提拉，以酵母肽加速促生3大抗老蛋白，在儀器實測下法令紋減淡、蘋果肌豐盈、下顎線更清晰， 效果肉眼可看得到！由即日起至18/12，到屈臣氏門市/ 網店入手可享以下限時優惠！買任何OLAY產品滿$388即送$50屈臣氏電子現金券 (全線門市/網店)，買任何OLAY產品滿$688再送$100屈臣氏電子現金券* (指定門市/網店)。

【屈臣氏】OLAY 限時全線優惠（至18/12）

日期：即日至2025/12/18

地點：屈臣氏指定分店及網店

