焦點

回顧梁君彥立會主席 9 年　當選後即陷英籍爭議

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
更新時間
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列健康產品，COUNTERPAIN 日本大正肯得限定套裝$99/件、友營堂木酢健之貼8片裝買4送2、純之益 眼精靈強效版60粒$199/件、舒適達全方位防護+牙膏特強薄荷配方2支送miffy限量版500毫升保溫瓶 $89.8/件、精選ORAL B / CREST產品買1送1、精選髮膜產品買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、精選染髮產品第2件半價！

屈臣氏網店傳送門

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

廣告
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選健康產品優惠 精選染髮產品第2件半價（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

其他人也在看

養生食譜｜雪梨蘋果無花果百合水 潤肺止咳 清心安神

養生食譜｜雪梨蘋果無花果百合水 潤肺止咳 清心安神

中秋將至，雖然仍然很炎熱，但晚上吹起的秋風也的確乾燥起來了，通常首當其中的便是容易乾到咳，雪梨蘋果無花果水自不然清潤非常又清甜，潤肺又潤喉，加上百合除了有潤肺止咳，更有清心安神功效，晚上更好睡，即睇如何製作雪梨蘋果無花果百合水：

Yahoo Food ・ 5 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限01/10）

【萬寧】星期三優惠大放送（只限01/10）

萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌美妝工具系列買1送1！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員嚟萬寧買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！

YAHOO著數 ・ 1 小時前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮

羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 32 分鐘前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」

因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

阿里70億豪買港島壹號 時代廣場雪上加霜

本港甲廈市場再現觸目成交，據報近期股價爆升的阿里巴巴，豪擲70億元，掃入銅鑼灣「港島壹號中心」13層，持有項目的文華東方國際，確認正就出售部分寫字樓空間進行洽談。如交易成事，時代廣場或雪上加霜，世貿中心則可能受惠。

Yahoo 地產 ・ 20 小時前
中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

中國經營自助餐之難 打包吃回本堪稱「國技」

近日本港千海水產放題爆「肥牛」風波，有食客疑似偷藏大量海鮮肥牛引發熱議。打包事件，在內地市場相當常見，內地食客為「吃回本」，早已發展出精妙的打包技巧，其中一招便是偽裝成飲品帶走，讓餐廳防不勝防。自助餐市場規模日益龐大，單價卻愈做愈低，人均消費在100元人民幣以下多不勝數，且呈下滑趨勢，內地最便宜3元便有自助餐，但仍然面對浪費與打包挑戰，生意相當難做

Yahoo財經 ・ 1 天前
中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

中秋好去處（持續更新）！利東街戶外綵燈會亮燈/送兔兔小夜燈+中秋杯套/萌寵市集

今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會、大坑舞火龍及薄扶林村舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twilight 2025 」、灣仔藍屋花燈節、大澳搖櫓夜彩遊、利東街戶外綵燈會；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館、科學園以及青衣城「中秋Furry Market」，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工

美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。

鉅亨網 ・ 7 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖

《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！

Yahoo Style HK ・ 4 小時前
傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

傳方媛已誕男嬰 郭富城再做爸爸

郭富城（城城）與太太方媛育有2個愛女，有傳追仔成功的方媛，細仔提前出生，9月28日已經出世，母子平安。

Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水

舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

傳阿里斥70億元洽購銅鑼灣「港島壹號中心」半幢 涉最高13層

《香港經濟日報》引述市場消息指，阿里巴巴-W(9988.HK)斥資70億元，洽購銅鑼灣甲級商廈「港島壹號中心」最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎，呎價約2.6萬元。 報道指，港島壹號中心前身為「怡東酒店」，由文華東方酒店集團持有，早年斥資50億元重建，快將入伙。

AASTOCKS ・ 1 天前
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」

Yahoo Style HK ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」

中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案

550億美元私有化 電玩商EA成史上最大槓桿收購案

美國電子遊戲大廠美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US) 周一 (29 日) 同意以 550 億美元價格出售給私人投資者財團，創下史上最大槓桿收購案，超越 2007 年電力公司 TXU 的 450 億美元紀錄。

鉅亨網 ・ 1 天前
聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）

聰心雅談│十月市場會否有股災？（何啟聰）

美國的市場現在不論大型與小型股，全球都有不少資金炒賣，而一旦有任何不利情況，在相對無限制的金融市場環境下，股市非常多槓桿產品及衍生工具，以致出現以裂口大跌股災的機會，相對較大。

Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣

飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，10月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、蘋果叉燒酥等，隨意任點任食！

Yahoo Food ・ 51 分鐘前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒

韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！

李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前