Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選人氣健康產品，通通可以自由配搭買2送1，由關節護理、提升免疫，到舒壓暖宮、改善睡眠都有！精選產品包括HEALTHERIES 深度睡眠配方 5HTP + 鎂60粒裝3件平均折實價 $179.4/件、健之堂舒壓好眠艾草足浴液 6包3件平均折實價 $66.6/件、健之堂石墨烯艾草暖宮經痛貼 7片裝3件平均折實價 $66.6/件、金門猛虎一條根精油/ 艾草精油/ 葡萄糖胺精油貼布 10片裝3件平均折實價 $66/件、HOLLAND & BARRETT 高效薑黃素 600毫克 + 黑胡椒 90粒3件平均折實價 $98.7/件、屈臣氏 亮肌膠原蛋白+維他命C咀嚼片 120片3件平均折實價 $72.7/件、屈臣氏維他命C+鋅水溶片 30片3件平均折實價 $59.4/件、樂信化痰素600mg 10片裝3件平均折實價 $46.6/件、STERIMAR 高滲海水潔鼻噴霧 100毫升3件平均折實價 $78.7/件！

屈臣氏網店傳送門

廣告 廣告

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選產品任你揀 買2送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso