焦點

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
YAHOO著數

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

Yahoo 著數
Yahoo 著數
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列日韓護理產品，精選日韓頭髮護理產品第2件半價、Round Lab 1025 獨島潔面乳150毫升$89/件、DERMAFIRM P4 四重胜太抗皺精華 30毫升$199/件、AESTURA 皮膚屏障修復保濕霜 80毫升$198/件、麗珠蘭 超水光深層保濕 再生修復面膜5片裝買1送1、AHC B5微導入玻尿酸精華套裝$139/件、全線ETTUSAIS產品2件7折、KATE怪獸級持色唇膏 EX9 / EX10 $89/件、CANMAKE多效亮研遮瑕膏買1送1！

屈臣氏網店傳送門

廣告
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）
【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit

AMa

其他人也在看

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？

Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言

胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言

前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔

[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...

今日新聞 娛樂 ・ 18 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽

春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽

春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。

AASTOCKS ・ 2 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易

Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！

AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！

超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。

Yahoo財經 ・ 23 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位

aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對

國慶長假｜黃金周內地旅客人數回升 特種兵拒Book酒店「窮遊」 尖沙咀縮營業時間應對

國慶黃金周為香港迎來旅遊高峰。入境處數據顯示，截至6日上午，累計內地旅客入境人數已破100萬。 截至5日晚上9時共有14.5萬人次內地旅客入境，即黃金周首5天錄得超過102萬人次內地旅客訪港。財政司長陳茂波在網誌中指，黃金周首4天內地訪港旅客達87.7萬人次，較去年增長超過7%，而本地零售業臨時總銷貨價值亦連續4個月錄得增長。高鐵西九龍站、福田口岸及羅湖成為主要入境通道，反映陸路交通仍是內地旅客來港首選。

BossMind ・ 1 天前
朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地

朱慧敏半山豪宅開直播 被發現著穿窿衫完全唔理形象凑仔極貼地

朱慧敏（Queenie）2004年參選香港小姐競選勇奪亞軍，曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集。

Yahoo 娛樂圈 ・ 24 分鐘前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波

鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）

渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）

李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。

Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！

《笨蕉大劇院》50場圓滿結束 ｜柯煒林完成舞台劇兼四岀謝票 透露身體近況無懼患癌抗病魔：我返回來了！

舞台劇《笨蕉大劇團》尾場於昨晚（7日）上演，合共完成了50場演出，演員之一的柯煒林（Will）亦有回歸參演，並於謝幕時與其他演員一同答謝觀眾。柯煒林其後受訪透露最新身體狀況，又多謝大家對他的關心。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇

59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇

郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺

特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺

【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。

Bloomberg ・ 1 天前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉

ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！

Yahoo Food ・ 5 小時前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送

西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送

可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。

Yahoo Food ・ 5 小時前
Tesla推出平價版Model 3及Y 4萬美元有找

Tesla推出平價版Model 3及Y 4萬美元有找

特斯拉(TSLA.US)周二推出平價版Model Y SUV和Model 3車型，售價分別為39,990美元及36,990美元。消息公布後，特斯拉股價再度下跌逾3%。 根據官網顯示，該最新車型預計續航里程為321英里，比高階版低約10%；此外，該車型沒有第二排觸控屏，揚聲器數量也不到高端版的一半。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 9 小時前
【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）

【A-1 Bakery】「超人氣」產品 7折大優惠日（只限07/10）

A-1 Bakery「超人氣」產品大優惠日又來了！於A-1 Bakery門市購買指定超人氣貨品即可享限時7折優惠，今個月優惠商品是裸麥提子合桃包，可以7折優惠價$21買到，商品數量有限，售完即止。優惠不適用於自動售賣機或網購店取服務，不可與「每月首星期日紅銀卡會員5%優惠」、VIP會員購物優惠、其他優惠及折扣同時使用。

YAHOO著數 ・ 23 小時前
不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦

不用花錢改褲！UNIQLO傳授2招隱藏「褲頭、褲長調整法」零成本解決不合身問題！附必買皮帶推薦

每次買褲子最怕遇到腰圍鬆垮、褲腳長到拖地的情況，穿上身後完全破壞整體造型。面對這些情況，許多人第一反應就是送去修改。其實根本不用那麼麻煩，UNIQLO近期在社交平台上公開了2大「褲頭、褲長調整法」，只需簡單幾步就能讓褲子立刻變得合身！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

36歲韓國諧星李世英「重塑自信」心路歷程：決心整容「換臉重生」、健身瘦身克服自卑

韓國知名搞笑女星李世英，以《請回答1988》中「雙門洞王祖賢」一角爆紅，憑藉浮誇搞笑風格圈粉無數。然而，長期遭受網友外貌霸凌的她，近年透過大膽整容與健身轉型為「國民女神」，不僅自信爆棚，還分享了瘦身心得與感情哲學。

Yahoo Style HK ・ 1 天前