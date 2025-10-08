Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

屈臣氏精選一系列日韓護理產品，精選日韓頭髮護理產品第2件半價、Round Lab 1025 獨島潔面乳150毫升$89/件、DERMAFIRM P4 四重胜太抗皺精華 30毫升$199/件、AESTURA 皮膚屏障修復保濕霜 80毫升$198/件、麗珠蘭 超水光深層保濕 再生修復面膜5片裝買1送1、AHC B5微導入玻尿酸精華套裝$139/件、全線ETTUSAIS產品2件7折、KATE怪獸級持色唇膏 EX9 / EX10 $89/件、CANMAKE多效亮研遮瑕膏買1送1！

屈臣氏網店傳送門

廣告 廣告

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

【屈臣氏】精選精選日韓護理產品 麗珠蘭超水光深層保濕再生修復面膜買1送1（即日起至優惠結束）

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：屈臣氏分店及網店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit