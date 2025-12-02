宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
【屈臣氏】自家品牌日 3件88折（只限02/12）
醒臣星期二！屈臣氏自家品牌日，今日買屈臣氏品牌產品同指定獨家品牌，3件即享88折！易賞錢會員購買精選屈臣氏品牌產品滿$60仲送$20屈臣氏電子現金券！
日期：只限2025/12/02
地點：屈臣氏分店及網店
其他人也在看
【JHC日本城】多款精選朱古力特價優惠！（即日起至優惠結束）
天氣凍特別想食零食，多款迷你裝朱古力絕對滿足你味蕾，細細包口痕食就最啱，快啲嚟買返幾包同朋友一齊分享啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【KFC】肯！抵DEAL $50/6件雞、經典葡撻買一送一（01/12-23/12）
KFC推出一連三星期「肯！抵DEAL」優惠，12月1日至12月7日期間，有 $50/6件雞及經典葡撻買一送一！YAHOO著數 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
FWRD香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時低至23折 Celine手袋比官網平價入手/免費退貨/香港運費攻略
FWRD是REVOLVE集團旗下副線品牌，主打精品服飾類別產品，讓大家可在線上購買各大名牌精品，從maisons de couture到新晉品牌， 幾乎齊集所有著名的設計師牌子，由小品牌至名牌都能買到。FWRD最新減價區優惠低至23折，Celine手袋比官網平近$1,500入手、ESSENTIALS Tee低至$381，假如有心水貨品，記住放進購物車，用最優惠的價錢入手！這裡會定期更新FWRD Promo Code、FWRD優惠碼，讓大家在FWRD以優惠價購物。即睇以下FWRD網購教學、免運費詳情與退貨教學，編輯更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦！Yahoo Style HK ・ 3 小時前 ・ 發起對話
adidas指定貨品限時降價低至25折、屈臣氏網店買滿$538送檸檬茶+營養粉+牙膏｜最後一天優惠合集（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
聖誕節別再踩雷！4大心動禮物提案：送閨蜜、送女友、交換禮物的專屬聖誕驚喜清單
聖誕禮物提案：送閨蜜－限量聯名、展現品味 閨蜜間的感情，不需要多說，一個眼神就懂。選擇限量聯名單品，就是最默契的時尚暗號。像是丹麥品牌 GANNI 與迪士尼破天荒合作，把叛逆又自由的黛西變身成 GANNI Girl 的完美代言；或是 KENZO × 塗鴉傳奇 FUTURA 2000 的創意火...styletc ・ 22 小時前 ・ 發起對話
聖誕禮物許願心理測驗，你是「品味型」還是「實務型」？第1直覺選最愛圖片，測出你選禮物時的真實個性
聖誕節轉眼就到！聖誕當然會選聖誕禮物，在選擇時其實都潛在顯示你的個性，到底你是「精緻品味型」、「實務質感型」，還是「天馬行空型」，一起來玩聖誕禮物許願心理測驗吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
Paula's Choice必買護膚品低至7折！「油痘肌救星」2%水楊酸精華液、縮毛孔化妝水$1XX
來自美國的科學保養品牌Paula's Choice是不少喜歡「刷酸」保養朋友們的超愛品牌！品牌拒絕使用香精及刺激性成分，專注於研發高效、安全的護膚品，尤其適合敏感肌和問題肌膚。其產品以酸類精華、抗氧化配方、維持健康肌膚和修復肌膚屏障等功能著稱，在護膚愛好者中口碑極高。現在在Amazon上有最後一天Cyber Monday 7折優惠，折後價格比香港價格便宜超多，大家快來掃貨吧！Yahoo Style HK ・ 18 小時前 ・ 發起對話
Black Friday優惠2025｜最後兩天！iHerb黑色星期五全網限時75折優惠！平價入手人氣保健品／零食百貨／個人護理產品
Black Friday優惠又來了！iHerb由即日起至12月3日凌晨2點，推出限時Black Friday優惠，買滿$60美元（約港幣$467）並輸入指定優惠碼，即可享全單低至75折優惠！Yahoo購物專員為大家精選iHerb人氣熱賣的保健品、零食百貨、個人護理類產品，iHerb免運費門檻亦都不高，滿$300就可以免運費送到家中，買幾包零食、保健品、護膚品都已經夠數！Yahoo Food ・ 1 天前 ・ 發起對話
Aesop黑五優惠限時低至7折！$285買到三支護手霜套裝／Rozu香水平官網$467
最近大家都會在各大網購平台尋寶吧！澳洲品牌Aesop主打天然護膚品，產品以純植物作為原料，加入多種精油及維他命成份，是不少敏感肌人士的救星。Aesop產品選擇多，由洗手液、面霜、精華、hand cream等都有，而近年最受歡迎的莫過於疫情下大賣的洗手液及護手霜，個個用完都讚夠滋潤！Yahoo購物有好消息，美妝平台Lookfantastic推出黑五優惠，Aesop低至7折！當中非常暢銷的沐浴乳、洗手液、面霜、護手霜、香水等都有減價，非常吸引！Yahoo Style HK ・ 21 小時前 ・ 發起對話
洪水橋村屋本月被收地 兩狗狗急尋家
【動物專訊】居於洪水橋村屋的10歲狗女Momo和7歲狗女Latte，快將面臨無家可歸，流離失所。該村屋將於本月中收地圍封，主人表明無法帶走兩狗，同意為兩狗尋找領養家庭。經常關顧兩狗狗的熱心市民黃小姐正幫助兩狗尋家，希望能夠在12月8日或之前能夠成功為兩狗找到安置居所。 黃小姐和家人以前也租住該處，平時都會餵兩狗狗，建立了感情，她們在4年前搬走，仍經常回來探望兩狗，狗狗的衫和床都是她們所購置，希望讓兩狗感到被愛和溫暖。 Latte曾經兩度走失，都是黃小姐和家人去尋找，幸好兩次都平安無事，黃小姐說：「第一次我們找了11日，終於在西鐵橋底的草叢尋回她，第二次找了8日，結果她自己返回家中。」 然而，早前她們收到地政處通知將收地，「雖然我們已搬走多年，但地政有我們登記資料而聯絡我們，我們之後找狗主，但狗主說無法帶走兩狗，如果找不到人收留，便要送去漁護署。」黃小姐今日再次向狗主確認，獲狗主同意為兩狗尋家，因此她希望能夠盡快幫兩狗尋找暫托或領養家庭，「地政處只講會在12月中，沒講實際日期，但穩妥起見，希望可以在本月8日前找到暫托或領養。」 Momo和Latte已絕育，兩狗有少少護食情況，但性格友善，香港動物報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
Black Friday黑五優惠2025︱WD Elements 外接機械硬碟近 6 折大促，歷史新低 HK$1,320 升級 14TB 桌面存儲
懶得弄 NAS 只想要一套大容量存儲備份數據？不妨考慮下 WD 的 Elements 外接式桌上機械硬碟。目前這款產品正趁著 Black Friday 大力促銷。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前 ・ 發起對話
愛協統計受影響動物339隻 已救生還136隻 45隻不幸身亡（附上為大埔宏福苑離世動物提供免費善終名單）
【動物專訊】大埔宏福苑五級大火災難，仍有很多受困動物下落不明，生死未卜。現場協助搜救動物的愛護動物協會表示，截至昨晚10時55分，記錄受影響動物總數為339隻，當中136隻動物已確認生還，另有45隻離世。愛協昨晚和今早陸續收到消防員在不同大廈搜索到動物，會陸續聯絡相關動物主人。 隨着火災的日子越來越遠，拯救出來生還的人和動物越來越渺茫，但依然有奇蹟會發生的。今日中午宏盛閣2104室救出一隻貓貓，貓主已立即帶貓貓前往看獸醫。 愛協表示，截至昨晚22:55，愛協共協助消防處理過136隻生還動物，及45隻已離世的動物。救出的動物由愛協分流，再由愛協及其他動物機構與義工合力安排進一步治療及照顧，當中包括貓、狗、雀鳥、龜等小動物。 另愛協昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的動物，如有任何消息，愛協會立刻致電動物主人，請主人留意電話。另主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。 多間動物善終公司亦宣布會為大埔宏福苑火災中不幸離世的動物，提供免費善終服務，名單如下： 再見寵兒： 24小時接收熱線2980 3332 阿香港動物報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Black Friday黑五優惠2025︱Toshiba N300 近期好價，HK$2,330 擴容 16TB NAS 硬碟
今年末各家硬碟紛紛開始漲價，往常 Black Friday 多見的 SSD 折扣一下子變得稀有。因此各位有組建 NAS 需求的用家，可以考慮 Toshiba 促銷中的 N300 系列。目前這款硬碟多種容量均有折扣，比如 16TB 型號 US$299 即可入手。Yahoo Tech HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
Black Friday黑五優惠2025︱最新款 Kindle 歷史新低，HK$620 入手實惠閱讀器
Amazon 的平價電子書閱讀器 Kindle 目前正以近 7 折力度促銷，US$80 已是歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
Black Friday黑五優惠2025︱Samsung Odyssey G7 歷史新低，HK$5,480 曲面 40 吋電競螢幕直送香港
想趁著這次 Black Friday 為自己找一款合適的電競顯示器？Samsung 的 40 吋 Odyssey G7（G75F）曲面螢幕目前正在 Amazon 上以歷史新低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話